Gennaro e Francesca news, Lillio smentisce la crisi: “Relazione distaccata dai social”

Gennaro Lillio e Francesca De André non si sono lasciati: falso allarme per i fan

Erano attesissime le news su Francesca e Gennaro oggi: vi avevamo promesso aggiornamenti e siamo qui a darveli. Ieri sera Gennaro ha postato tra le sue stories Instagram un messaggio che aveva preoccupato i fan, ma pare sia stato solo un falso allarme. Gennaro e Francesca stanno insieme e non c’è nessuna crisi in corso. Certo è che il messaggio di ieri sera sembrava riferito proprio alla sua dolce metà, per questo, immaginiamo, i fan hanno riempito di messaggi e commenti la coppia per capire meglio. Avevamo anche ipotizzato che le parole di Gennaro potessero riferirsi ad altro, e infatti così è stato. Almeno così ha precisato lui poco fa.

Gennaro e Francesca, nessuna crisi: il messaggio di Lillio chiarisce tutto

Nel post di ieri Gennaro ha parlato di modi e di rispetto. Non sembrava solo un suo pensiero, ma vogliamo fidarci della sua spiegazione e lo considereremo come tale. Ecco infatti cosa ha scritto Gennaro in un’altra storia, oggi: “Ragazzi vedo che vi allarmate così tanto. Io e Fra non ci siamo lasciati e una di quelle storie riguardo l’amore è semplicemente un mio pensiero che rispecchia i miei valori. Che voi tra l’altro ben sapete”. E poi ha proseguito parlando di lui e Francesca: “Io e Fra viviamo la nostra relazione anche distaccata dal mondo social per rispetto del nostro rapporto e della nostra privacy. Grazie a tutte le persone che ci sono vicine”. A fine messaggio ha anche scritto un bel “Ti amo” con un cuore rosso taggando Francesca De André.

Gennaro Lillio fa chiarezza: “Io e Francesca non ci siamo lasciati”

Nessuna crisi insomma, ma che non ci sia stato neanche un piccolo screzio è difficile da credere. Secondo voi lo sfogo di Gennaro era semplicemente un esprimere il proprio pensiero, un valore, o ci sarà stata una discussione con Francesca? Magari non si aspettava di scatenare tutto questo gossip, ma c’era da aspettarselo visto ciò che aveva scritto…