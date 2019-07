Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi? Duro sfogo: “L’amore è un’altra cosa”

Gennaro Lillio e Francesca De André news, i due hanno litigato? Le ultimissime

Gennaro Lillio e Francesca De André sono in crisi? Forse più che crisi in corso, potrebbe esserci stato un litigio fra i due ex gieffini. Ad allarmare i fan è stato un duro sfogo di Gennaro, pubblicato su Instagram stasera, qualche minuto fa. Anche nella Casa del Grande Fratello Francesca e Gennaro hanno litigato a volte, e anche pesantemente. Erano volati paroloni, accuse e anche oggetti se ricordiamo quando Francesca ha fatto volare via dalle mani di Gennaro un dolce che stava mangiando. Sembrava essere tutto passato e finito, ma stasera, forse, qualcos’altro è successo. Di nuovo. Con una storia su Instagram, il bel modello napoletano ha allarmato i fan sulla sua relazione con la De André.

Gennaro e Francesca in crisi? Un duro sfogo di Lillio su Instagram

Gennaro ha prima scritto una frase pronunciata da Sophia Loren, ovvero “Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos!”. Poi ha preso spunto da queste parole e ha dato una sua definizione di amore: “Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!”. Ha usato il maiuscolo sia per scrivere la parola “modi” sia per la parola “rispetto”. E chi ha seguito il Gf 16 saprà già che in qualche occasione Gennaro si era lamentato dei modi di Francesca, soprattutto nelle discussioni, quando inizia a inveire contro l’altro come non ci fosse un domani. Potrebbe essersi verificata quindi una situazione simile oggi.

Francesca De André e Gennaro Lillio stanno ancora insieme? Le ultime news sulla coppia

Difficile pensare che Gennaro possa essersi riferito a un’altra persona, dato che parla di amore. Certo, magari si riferiva a un’altra coppia, magari a un suo amico e non alla sua relazione. È possibile, ma il maiuscolo lascia pensare che si sia riferito proprio a lui e Francesca. Sul profilo di quest’ultima tutto tace, l’ultima storia con riferimento a Gennaro risale a prima dello sfogo del modello e aveva condiviso una risposta di Guido, il fratello di Lillio, che riguarda anche lei e Gennaro. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, potrebbe essere l’inizio di una crisi tra Gennaro e Francesca oppure un semplice litigio.