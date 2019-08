Grande Fratello: aria di crisi tra Francesca De André e Gennaro Lillio

Grande Fratello: Francesca De André e Gennaro Lillio stanno ancora insieme? Ultime news

Brutte notizie per i fan di Francesca De André e Gennaro Lillio. A quanto pare ci sarebbe aria di crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16. A dare gli indizi proprio i diretti interessati, che su Instagram si sono lasciati andare a canzoni e sfoghi poco chiari e decisamente al veleno. A cominciare è stata la nipote di Fabrizio De André che ha condiviso sul suo account una delle più belle canzoni di Ultimo: Ti dedico il silenzio. Il testo del brano è molto significativo e parla proprio di un amore che si sta spegnendo:“Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole, questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo, e tanto tu non mi rispondi, e tanto poi se mi rispondi, dici che non siamo pronti”. A tali parole ha prontamente replicato Gennaro, con un post carico di rabbia e rancore, che sembra indirizzato alla fidanzata.

La risposta di Gennaro Lillio al messaggio di Francesca De André

“Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”, ha fatto sapere Gennaro Lillio su Instagram. Nel messaggio, come potete notare, appare la parola “silenzio”, la stessa presente nella canzone postata da Francesca De André. Insomma, sembra chiaro che tra Francesca e Gennaro ci sia stato un brutto litigio: i due riusciranno a riappacificarsi o annunceranno presto la rottura definitiva?

Le ultime parole di Francesca De André su Gennaro Lillio

Nelle ultime interviste Francesca De André ha rilasciato sempre delle dichiarazioni importanti sul nuovo fidanzato Gennaro Lillio. Dopo il Grande Fratello sembrava procede tutto a meraviglia tra i due, che stavano portando avanti con impegno e determinazione una relazione a distanza. “Con Gennaro è un bel momento”, ha ammesso la De André a Nuovo. I due riusciranno a riconciliarsi?