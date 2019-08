Francesca De André non molla: “Mio padre non mi piace”

Francesca De André: nessuna pace con il padre Cristiano

Francesca De André non cambia idea. L’ex protagonista del Grande Fratello non ha accettato l’invito del padre Cristiano De André a ricostruire un legame. Una decisione ben diversa da quella delle sorelle Fabrizia e Alice, che hanno invece trascorso una settimana di vacanza nella casa in Sardegna del cantante. Al contrario Francesca si è negata ed è tornata ad attaccare nuovamente il padre dalle pagine della rivista Vero. La nuova fidanzata di Gennaro Lillio ha sottolineato di non aver ricevuto alcun invito personale da parte di Cristiano e che non sarà certo un gesto carino a cancellare anni e anni di lotte, dolore e incomprensioni.

Le ultime dichiarazioni di Francesca De André sul padre

“Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai cercata davvero. Le mie sorelle in vacanza con lui? Lo fanno sempre. Tornano da lui e poi ci litigano di nuovo. Io ho una visione più chiara di come stanno le cose. Quello che ha fatto non lo cancella nessuno, non sarà una vacanza in Sardegna a sanare le cose”, ha dichiarato Francesca De André. Nonostante questo la 29enne ha un ottimo rapporto con Fabrizia e Alice e soprattutto con il figlio della prima. “Sono pazza di mio nipote. Alle mie sorelle auguro sempre il meglio, anche se non condivido alcune decisioni. Per certi versi siamo molto diverse”, ha puntualizzato.

Francesca De André e Gennaro Lillio: amore a gonfie vele

Se la pace con Cristiano De André sembra lontana, diversa è la situazione con Gennaro Lillio. Tra Francesca e il modello napoletano procede tutto a meraviglia da quando il Grande Fratello è terminato. I due stanno portando avanti con passione ed entusiasmo una relazione a distanza, tra Milano e Napoli. “Con Gennaro è un bel momento”, ha assicurato la De André.