Fabrizia De André ha fatto pace con il padre e vuole aiutare anche la sorella

Dopo il recente chiarimento con il padre Cristiano De André, Fabrizia De André è pronta ad aiutare pure la sorella Francesca De André. Quest’ultima, infatti, non ha risposto all’appello del cantante che, tramite i social network, ha chiesto alla figlia di tornare ad essere una famiglia. La neo fidanzata di Gennaro Lillio ha replicato duramente al padre, bollando il suo messaggio come “semplici moine” per far parlare di sé. Diversa invece la situazione di Fabrizia che, dopo aver rinunciato al Grande Fratello 16, ha trascorso una settimana di vacanze nella casa in Sardegna di Cristiano ed è pronta a fare da paciere in famiglia.

Le parole di Fabrizia De André sulla riconciliazione col padre

“La mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia chiamato facendomi trascorrere, insieme a mio figlio Riccardo, una splendida settimana in Sardegna. Speriamo che tra noi vada sempre meglio. Ci siamo chiariti e abbiamo vissuto momenti molto sereni“, ha spiegato Fabrizia De André al settimanale Nuovo. “Ci siamo detti di ricominciare, di cercare di venirci incontro e di capirci. L’importante è che abbiamo parlato e che abbiamo avuto finalmente un confronto. Questa è una cosa positiva e io ne sono molto felice”, ha aggiunto la modella 32enne. Ma Fabrizia è pronta a fare di più, ovvero a riportare la serenità tra il padre e la sorella Francesca, alla quale è molto legata.

Presto la pace tra Francesca De André e il padre Cristiano?

“Francesca? Sì, è vero che papà non l’ha chiamata e che non ha fatto nulla se non un post sulla sua pagina web. Se non dovesse accadere nulla, allora proverò io a parlare direttamente con mio padre, cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca. Speriamo che questa estate porti di nuovo l’unità in famiglia”, ha dichiarato Fabrizia De André. La giovane riuscirà in questa grande impresa? Oltre a Fabrizia e Francesca Cristiano De André è anche padre di Filippo e Alice.