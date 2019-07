Francesca De Andrè non crede alle ultime dichiarazioni del padre Cristiano

Ancora nessuna pace tra Francesca De Andrè e il padre Cristiano De Andrè. Qualche giorno fa il cantante ha invitato la figlia – tramite un post su Instagram – a riconciliarsi dopo tanti anni di guerre e tensioni. Ma Francesca non vuole sentire ragioni: in un’intervista concessa a Spy ha ribadito che quella messa in atto dal cantante è solo una mossa mediatica, creata ad hoc per mostrarsi per quello che non è. Un pensiero, quello di Francesca, ben diverso dalla sorella Fabrizia. Quest’ultima si è infatti riavvicinata al padre negli ultimi giorni, nonostante la diffida giunta al Grande Fratello 16 che ha spinto la modella a non prendere più parte al reality show. Una scelta, quella di Fabrizia, che ha lasciato senza parole Francesca.

Fabrizia De Andrè ha fatto pace con il padre Cristiano

“Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene”, ha dichiarato Francesca De Andrè. Sull’invito del padre ha invece puntualizzato: “Queste sono tutte pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata. Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore“. “Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali. Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più”, ha aggiunto la 29enne.

Perché Francesca De André e il padre non si parlano

Dopo la separazione dei genitori Francesca è stata affidata a suo padre ma a soli 15 anni è finita in un orfanotrofio e il rapporto con Cristiano si è compromesso. Il musicista ha quattro figli: Fabrizia, Francesca e Filippo avuti dall’ex Carmen, mentre Alice – nata nel 1999 – è nata dalla relazione con Sabrina.