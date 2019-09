Gennaro Lillio rivela il vero motivo della rottura con Francesca De André

Gennaro Lillio torna a parlare della rottura con Francesca De André: le nuove rivelazioni

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati a metà agosto, più o meno, e la loro rottura è stata una delle tante notizie di gossip dell’estate. Qualcuno avrebbe scommesso sulla durata di questa coppia? Pochissimi, forse, tra cui Barbara d’Urso, ma in moltissimi al contrario si aspettavano la rottura. Francesca e Gennaro al Grande Fratello hanno mostrato e dimostrato di essere molto diversi fra loro. Queste diversità sono emerse nella vita reale, quando i due sono usciti dalla Casa del Gf 16 e hanno fatto i conti con la quotidianità. E alla fine sono proprio queste diversità la causa della rottura.

Gennaro Lillio e Francesca De André, ecco perché si sono lasciati: parla il modello

Gennaro e Francesca si sono lasciati per incompatibilità di carattere, non c’è un altro motivo dietro. Le nuove parole di Lillio sono arrivate dal settimanale Lei, che lo ha intervistato. Ecco cosa ha detto a proposito di Francesca e del perché si sono lasciati: “Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”. A quanto pare, quindi, non solo differenze di carattere ma pure di bisogni e di modi di vedere la vita, forse. E non sembra propenso a un riavvicinamento alla De André, come invece si era pensato qualche giorno fa.

Gennaro Lillio pronto a innamorarsi dopo la De André? La risposta

Archiviata la storia con Francesca De André, Gennaro sarebbe oggi pronto a ricominciare una storia d’amore? Lui ha risposto così: “Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”. Intanto attendiamo di scoprire se Francesca De André e Gennaro Lillio racconteranno come è andata negli studi di Barbara…