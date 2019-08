Gennaro Lillio e Francesca De André, il ritorno è vicino: “Tristezza”, lo sfogo

Francesca De André e Gennaro Lillio, la storia d’amore è naufragata

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati da pochissimo tempo e non nel migliore dei modi, visto che il post che l’ex gieffino ha pubblicato su Instagram parlava chiaramente di tradimenti e faceva pensare a un ritorno di fiamma tra lei e Giorgio, l’ex della nipote del cantautore che abbiamo conosciuto tutti al Grande Fratello durante un paio di messe in onda. La situazione non è ancora cambiata ma non è detto che i due continuino a considerarsi single perché proprio lei nella giornata di ieri ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto pensare alla sua volontà di tornare assieme al modello. Ci siamo sbagliati e abbiamo preso un abbaglio? Chissà; fatto sta che non è raro che una coppia che decide di lasciarsi ci riprovi qualche settimana o mese dopo.

Gennaro Lillio e Francesca De André di nuovo insieme? Lui triste su Instagram

Intanto su Instagram entrambi continuano a condividere storie e post sulle loro giornate e non ci sono riferimenti chiari a un possibile ritorno di fiamma. L’ultimo viene da Gennaro che anche se non ha parlato espressamente di voler far coppia di nuovo con Francesca non ha nascosto la tristezza che prova in questi giorni: “Se c’è una cosa che fa da cornice – queste le parole a commento di una foto in cui lo si vede appoggiato a una macchina –, se c’è una cosa che fa da sottofondo, se c’è una cosa che mette le ali… quella cosa è la musica, a cosa? Ai sogni, alle fantasie, alle speranze, ai desideri, esalta la felicità… conforta la tristezza”. Non vediamo a chi altri possa riferirsi questo post se non a Francesca che nel frattempo non ha risposto alcunché su Instagram.

Grande Fratello, Francesca e Gennaro innamorati davvero: cosa succederà?

Ricordiamo che i due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello di Barbara d’Urso e che quando iniziarono a piacersi lei era ancora impegnata con Giorgio; non si può dire insomma che i due si conoscono da poco, sebbene non sia comunque tantissimo il tempo che hanno passato assieme, ed è proprio per questo che non escludiamo affatto un ritorno sui propri passi. D’altronde, caro Gennaro, perché essere tristi se Francesca pare ti pensi ancora e ha detto più volte di non averti tradito?