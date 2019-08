Gennaro Lillio e Francesca De André di nuovo insieme? Il bacio dell’ultima storia

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati, l’ultimo post di lei riaccende le speranze

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati bruscamente e i fan si sono scagliati soprattutto contro di lei, accusata di aver tradito l’ex gieffino dopo un post pubblicato proprio da lui su Instagram. Francesca ha risposto subito a queste insinuazioni e proprio oggi ha spiegato che certe cose non se le aspettava affatto perché non corrispondenti per niente al vero; poche ore fa ha pubblicato una storia sempre sul suo Instagram che si presta a varie interpretazioni: a chi è rivolto il messaggio? A noi e a molti altri fan della coppia sembra riguardare proprio Gennaro che però al momento non ha risposto in alcun modo.

Gennaro Lillio, la storia Instagram di Francesca De André a chi si riferisce?

La De André ha parlato soprattutto d’orgoglio nelle poche righe che ha scritto in questa calda giornata di Ferragosto: “Digli al tuo orgoglio – queste le sue parole – che il mio gli manda un bacio”. A voler esser sinceri ci sono pochi dubbi sui riferimenti di questo pensiero scritto in sovrimpressione a una foto in primo piano della ragazza: a noi in effetti pare che l’ex gieffina, che sembra aver fatto pace anche con Giorgio, volesse dire a Lillio di mettere da parte l’orgoglio perché lei il suo lo ha già sotterrato.

Francesca e Gennaro torneranno insieme?

Date queste premesse, non è da escludere che Francesca e Gennaro torneranno insieme molto presto: a lui lei piaceva tantissimo, e se il messaggio di lei era davvero rivolto a lui, fermo restando che lei ha anche smentito questo tradimento di cui si è tanto parlato, non vediamo perché non debbano riprovarci. In fin dei conti ogni rapporto può entrare in crisi ma se l’interesse o l’amore sono veri nessuno avrà mai il coraggio di interrompere tutto definitivamente.