Francesca De André sclera dopo Gennaro Lillio: “Cose che non sapevo”

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati dopo il Grande Fratello

Cone tutti ormai saprete senz’altro, Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati da un po’ e le motivazioni consistono essenzialmente in divergenze caratteriali che hanno portato entrambi ad allontanarsi. Non c’entra niente Giorgio, l’ex della nipote del grande cantautore, e a precisarlo è stata proprio lei dopo le ultime polemiche che l’hanno coinvolta. Certo che è proprio strano il mondo dello spettacolo: Gennaro e Francesca ci sono sembrati affiatatissimi sin dal Grande Fratello, e dopo soli pochi mesi invece tutto è finito… Cosa che non è andata proprio giù ai fan della coppia che infatti si sono scatenati contro Francesca.

Francesca De André, la risposta alle critiche del pubblico: “Cose che nemmeno io sapevo di aver fatto”

L’ex gieffina ovviamente non ha esitato neanche un attimo a rispondere: “Adoro – queste le sue parole – le chiacchiere su di me… Scopro sempre cose che nemmeno io sapevo di aver fatto”. Evidentemente Francesca avrà letto parecchi messaggi contro di lei in cui la si accusa di tutto e di più, anche di cose a suo avviso assurde che “non sapeva di aver fatto”. Probabilmente fa riferimento a qualche accusa di tradimento, e non è da escludere che fosse una frecciatina anche per Gennaro, che non ha usato toni proprio pacati per parlare dell’inaspettata rottura.

Il ritorno di Francesa in televisione: confronto con Gennaro?

Di sicuro comunque ne sapremo di più perché settembre è arrivato e i programmi di Barbara d’Urso, che intanto continua ad essere protagonista del gossip, le daranno il giusto spazio non solo come opinionista. A lei e a Gennaro, chiaramente, e, perché no, anche a entrambi contemporaneamente visto che ormai un confronto è d’obbligo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.