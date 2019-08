Barbara d’Urso, il week-end si fa rovente: “Ho trovato la soluzione”

Le vacanze di Barbara d’Urso dopo un anno di conferme e successi

Quello di Barbara d’Urso è stato senz’altro un anno ricco di soddisfazioni e successi, ed è inutile negarlo; non tanto per le cifre raggiunte, che viste in assoluto sono buone ma non eccellenti, quanto per gli ascolti che è riuscita a portare a casa con trasmissioni che tutti davano per spacciate: il caso più eclatante è il Grande Fratello 16 che è riuscito a farsi notare in una stagione televisiva assolutamente infelice per il genere reality, e non possiamo dire niente di diverso di Live – Non è la d’Urso che con un budget irrisorio è riuscito a superare qualsiasi aspettativa. Questo con buona pace dei detrattori che ne contestano le capacità di conduzione in modo assolutamente acritico e che ovviamente non mancano mai di offenderla su Instagram.

Barbara d’Urso, week-end rovente: “Ho già trovato la soluzione”

Alla faccia degli hater comunque Barbara si sta godendo le sue vacanze, e lo fa prendendo il sole in una bella piscina con tanto di sorriso rivolto a chi non la sopporta: “Si prospetta un weekend rovente – queste le sue parole a commento di una foto in cui mostra un fisico in formissima – ma io ho già trovato la soluzione: restare a mollo in acqua tutto il giorno!”. Non potete neanche immaginare le assurdità che si leggono sotto a questa foto: c’è chi sostiene che non sia una bella donna, per usare un eufemismo; c’è chi crede che non debba esibire la sua bella vita per rispetto alla gente che non arriva a fine mese, come se qualcuno costringesse i follower a seguirla; c’è un po’ di tutto insomma, così come c’è astio nel Web intero, un astio fastidioso, velenoso e al momento imbattibile perché la situazione potrà cambiare solo quando la mentalità della comunità intera cambierà radicalmente. Aspettiamo…

Il ritorno di Barbara d’Urso nella prossima stagione televisiva

Intanto Barbara si prepara alla nuova stagione televisiva, di cui sarà ancora grande protagonista con tutti i programmi della scorsa: noi avremmo sacrificato Domenica Live ma in quanto a stacanovismo – almeno questo bisognerebbe riconoscerglielo all’unanimità – la d’Urso ha pochissimi rivali. Che si goda queste giornate roventi perché a giudicare dal gossip degli ultimi giorni ne avrà di cose ancor più calde da trattare nei suoi salotti.