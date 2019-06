Martina Nasoni e l’amore: “Devi capire cosa serve per stare con lui”

Gf news, Martina Nasoni conclude l’esperienza da single ma… da vincente?

Martina Nasoni uscirà dalla Casa del Grande Fratello 2019 da single: la relazione con Daniele Dal Moro non è funzionata. La ragazza avrebbe voluto conoscerlo meglio, ma lui ha sempre innalzato delle colossali barriere. Fuori dal contesto televisivo probabilmente non si incontreranno, visto che già da ora Daniele la sta volutamente evitando. Martina si è messa l’anima in pace e pensa solo a divertirsi in queste ultime ore: domani ci sarà la finale del Gf 16 e sicuramente non sciuperà in nessun modo questo bellissimo momento. Daniele non ha nessuna intenzione di farle la guerra. Hanno fatto un bel percorso anche per merito dell’altro.

Martina e Daniele news, il consiglio di Enrico

Dopo le critiche feroci contro un comportamento di Martina, quest’ultima ha ascoltato quello che Enrico ha avuto da dire su di lei: “Tu sei finita dentro quella cosa che chiamiamo ‘amore’. E l’amore non ti fa capire quello che succede all’interno di una casa, all’interno di un contesto, all’interno della tua testa, all’interno di un’altra persona. Questo non è un pregio né un difetto, non è una cosa che si può o si deve cambiare, si può capire, crescendo, cosa serve e cosa non serve per stare con una persona”. Ha dato un consiglio a Daniele e Martina del Grande Fratello: “Tra voi due, prendete le cose positive. Perché ci sta il litigio. E dopo non è detto che debba succedere per forza qualcosa, anzi”.

Grande Fratello diretta, Martina Nasoni arriverà lontanissimo?

Enrico ha poi spiegato – e su questo ha ragione – che Martina è stata tra le poche ad aver vissuto intensamente l’esperienza al Gf 16 senza chiedere di uscire prima del tempo: “Un pregio: hai una gran voglia di stare qui dentro, è una cosa che non ho visto in tutti e venti i partecipanti. Sei felice di stare qua”. Poche ore prima, Daniele Dal Moro ha rivissuto dei magici momenti con Erica Piamonte mentre Francesca De André è apparsa visibilmente preoccupata!