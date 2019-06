Gf, preoccupazioni di Francesca prima della finale: “Lo dico!”

By

Grande Fratello ultime notizie, Francesca preoccupata si confessa a Erica

Francesca De André teme di dover affrontare Cristiano Malgioglio anche durante la finale del Grande Fratello 2019. Vorrebbe evitare di parlare con lui, ma è certa che avrà da dire qualcosa sul suo rapporto con Gennaro Lillio. Ormai non sono più amici e hanno dato conferma che, tra loro, la passione è sempre stata fortissima. Malgioglio ha attaccato diverse volte la De André, palesando le proprie ragioni; la ragazza si è difesa come ha potuto ed è pronta a rispondere. Spera però che non venga criticata da lui perché, almeno durante l’ultima puntata del Gf 16, desidera essere tranquilla e godersi il momento.

Diretta Gf 2019, Francesca De André non vuole litigare con Cristiano Malgioglio

Queste sono state le parole di Francesca De André durante la diretta del Grande Fratello: “Vediamo se Malgioglio la smette di darmi addosso. Adesso dirà: ‘Hai visto? Sei una grandissima… Adesso con Gennaro fai così! Ti giuro che se succede qualcosa del genere, dico: ‘Basta, boiate!'”. Confessione, questa, fatta a Erica Piamonte, adesso al centro di una polemica assieme a Martina Nasoni. I fan delle due ragazze stanno discutendo animatamente sui social network per un motivo in particolare.

Gennaro e Francesca, un futuro insieme fuori dal Grande Fratello?

Mentre parlava con Erica, Francesca ha tirato fuori la lettera di Giorgio, quello che ormai può essere considerato il suo ex fidanzato. Si è soffermata sulla frase con cui spiega che la De André ha avuto un comportamento pessimo all’interno della Casa del Gf e spontaneamente ha esclamato: “Scusa?”. Ormai Giorgio è un capitolo chiuso. Nel suo futuro c’è Gennaro Lillio. Francesca De André, nel bene e nel male, ha saputo far parlare di sé e nelle prossime ore potrebbe essere la protagonista di un’ulteriore polemica: alcuni concorrenti l’hanno criticata per un suo atteggiamento!