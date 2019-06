Concorrenti Gf contro Francesca De André: “È un disastro”

Grande Fratello news, Francesca De André bersagliata dai concorrenti

La stragrande maggioranza dei concorrenti del Grande Fratello 2019 non sopporta il disordine che ogni volta Francesca De André crea. Non è la prima volta che lascerebbe la cucina sporca e asciugami disseminati in tutta la Casa. Enrico non ci ha visto più e ha fatto una ramanzina ai suoi coinquilini; Francesca, però, non l’ha affrontato, preferendo rimanere in disparte. Le disattenzioni di Francesca potrebbero essere il nuovo pretesto per scatenarla: basta un nonnulla per farle perdere la pazienza. I concorrenti, però, non vogliono più soprassedere e certamente non si cuciranno la bocca.

Concorrenti Gf 2019 contro Francesca De André: ecco cosa sta succedendo

Al Gf 16, Enrico ha detto: “Richiamo ufficiale: c’è da pulire tutto. La cucina è inguardabile, il bagno è peggio. Tutti quegli asciugamani che si trovano in bagno, che facciamo, li buttiamo nel magazzino?”. E in effetti la cucina non era un bellissimo spettacolo… Enrico, Daniele ed Erica – nonostante non fossero loro gli artefici di tale incuria – si sono messi all’opera per far splendere la cucina. Mentre gli altri si davano da fare, Francesca e Gennaro si lasciavano travolgere dalla passione. Ormai non si nascondono più.

Gf diretta H24: la confessione di Daniele a Enrico su Francesca e Gennaro

In disparte, Daniele ha detto a Enrico: “Non mette mai niente a posto. Gennaro lava i piatti: è lui che aiuta Francesa. Ci sono tre quarti della roba di Francesca in giro”. Enrico ha aggiunto: “Questa è casa sua e noi siamo gli ospiti”. La vedremo presto inveire contro di loro, dopo la furente litigata con Gennaro Lillio? Questo Grande Fratello ci riserverà altre sorprese, ne siamo certi!