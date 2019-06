Grande Fratello, Martina distrutta: “Incoerente, non hai coraggio!”

Martina Nasoni non è coerente? Attacchi alla concorrente del Gf 16

Martina Nasoni è al centro della polemica! A tanti telespettatori del Grande Fratello 2019 non sta piacendo un suo comportamento in particolare: si avvicinerebbe indistintamente a tutti, anche a chi, fino a qualche giorno fa, l’ha distrutta utilizzando parole di certo poco carine. Su Twitter è esplosa una vera e propria guerriglia fra i fan di Martina e quelli di Erica: questi ultimi non si sono capacitati di come “la ragazza dal cuore di latta” abbia potuto fare il nome della loro favorita dopo tutto quello che le ha detto Francesca De André. Due grandi schieramenti, che porteranno avanti, fino alla fine, le loro beniamine. Non è da escludere che la vincitrice possa essere o Martina o Erica.

News Grande Fratello, i fan di Erica Piamonte contro Martina Nasoni

Negli ultimi giorni, Martina del Gf 16 ha dovuto accettare un’altra delusione: Daniele Dal Moro le ha fatto ben intendere di non essere più interessato a lei. I fan della ragazza hanno attaccato senza sosta Daniele, reo – a loro dire – di averla illusa. In realtà non ha fatto nulla di tutto ciò, visto che è stata Martina ad aver cercato un riavvicinamento. Non sono pochi quelli che si sono schierati dalla parte della Nasoni, elencando una serie di qualità che hanno divertito parecchio i sostenitori di Erica Piamonte: la coerenza è quella che li ha fatti sbellicare dalle risate!

Le critiche a Martina Nasoni

Su Twitter si possono leggere commenti di questo tipo: “Quando leggi che Martina è sempre stata coerente… Erica, dopo due settimane, neanche sa della sua nomination perché non ha mai avuto le p…e di dirle qualcosa! Pensa un po’ la coerenza di questa ragazza”; “Martina è stata talmente coerente ad aver nominato Erica invece di una Francesca (colei che le ha dato della poco di buono ed alcolizzata) o Valentina (che criticava continuamente) e non ha mai avuto il coraggio di dirglielo. Erica non vi piace, ma non parlate di coerenza”. Nelle ultime ore molti concorrenti del Grande Fratello si sono lamentati di altri atteggiamenti di Francesca De André.

Martina contro Erica: sarà una delle due a vincere al Gf?

C’è stato anche chi ha difeso a spada tratta Martina Nasoni: “Ma voi fan di Erica che criticate Martina, sapete che è sempre stata coerente dal primo giorno e non è lei che si è accozzata a tutti in quella Casa? Suvvia, anche meno, visto che Erica vostra è tutto fuorché ingenua e santa”. Come si concluderà questa guerriglia? Quali fan esulteranno alla finale del Grande Fratello 2019?