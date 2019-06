Gf news, Daniele e Erica passato insieme: una sorpresa prima della finale

Ultime notizie Grande Fratello: i ricordi di Erica e Daniele

Daniele Dal Moro è più sereno. Non vuole più arrabbiarsi per quello che fa Martina Nasoni: ormai quello che c’è stato con lei è solo acqua passata e fuori dalla Casa del Grande Fratello 2019 non ha assolutamente intenzione di costruire una storia d’amore. Vuole rimanere concentrato solo su sé stesso e su quella ricerca di tranquillità che è ormai cominciata da tempo. Non parla molto, Daniele, ma oggi si è lasciato andare di più, raccontando degli aneddoti particolari con Erica Piamonte. Entrambi avevano iniziato l’esperienza al Gf 16 prima degli altri concorrenti e inizialmente non c’era chissà quale simpatia tra i due. Adesso tutto è cambiato.

Basta Martina! Ora Daniele vuole essere sereno fino alla finale del Gf 16

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e Daniele ha deciso di rivivere dei momenti divertenti che ha regalato Erica durante la loro prima settimana di permanenza nel reality show di Canale 5: “Una sera dormivo e l’ho trovata affianco. Un incubo! Un altro giorno la vedo sulle scale, col costume e le chiedo cosa ci faceva lì. E lei mi ha risposto che va in giro per Firenze anche col costume”. Nella Casa c’è un clima di festa, ma non si può dire lo stesso sui social network, dove Martina Nasoni è stata duramente attaccata dai fan di Erica Piamonte.

Ultima puntata Grande Fratello 2019: dubbi e nuove coppie

Anche Francesca De André ha intenzione di passare gli ultimi giorni all’interno della Casa del Gf nella calma più totale… adesso ha trovato pure l’amore! Non c’è nulla al mondo che possa renderla più felice. Anche se la ragazza nelle ultime ore ha cominciato ad avere delle grandi preoccupazioni. Riuscirà ad avere una favola con Gennaro Lillio fuori dalla Casa? Per il momento gli unici che si stanno vivendo al di fuori del reality show sono Kikò e Ambra, che hanno recentemente parlato dei figli di Tina Cipollari.