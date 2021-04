Martina Miliddi è ospite a Verissimo domani, sabato 24 aprile 2021. Dopo il successo della trasmissione ottenuto con Tommaso Stanzani, che ha dato inizio alle danze per gli eliminati dal Serale, adesso tutti coloro che lasciano la gara si raccontano da Silvia Toffanin. Al pubblico piace questa idea, anzi continuano a chiedere anche altri concorrenti eliminati prima di Tommaso. I fan di Amici 2021 vorrebbero anche Leonardo Lamacchia a Verissimo, ma per il momento tutto tace. Almeno così pare. Non resta che rimanere in attesa, intanto a raccontarsi a Verissimo è stata la ballerina Martina, eliminata al Serale nella quinta puntata.

La ballerina ha parlato della sua storia con Aka7even, nata e finita nella casetta di Amici. Un rapporto speciale di cui porteranno sempre il ricordo, ma pare sia definitivamente finita. Era già chiaro in realtà dal loro saluto, ma Martina lo ha confermato a Verissimo. Ha detto che adesso è innamorata solo di sé stessa e della danza, vuole dedicare il suo tempo a migliorare sempre di più e realizzare il suo sogno. A proposito di Aka7even ha però detto:

“La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”

Ma Silvia si è dimostrata super informata sulle vicende amorose di Martina Miliddi ad Amici 2021, quindi le ha chiesto anche di Raffaele. I due si erano avvicinati molto, mettendo in crisi il rapporto con Aka. La ballerina non ha rimorsi, alla Toffanin infatti domani dirà di non essersi pentita di nulla e che porterà con sé tutto ciò che è successo. A Verissimo però domani la ballerina parlerà anche del suo passato. Ha perso suo papà quando era una bambina, con sua mamma non ha un rapporto molto facile.

Martina ricorda suo papà in ogni passo di danza, in ogni sua coreografia, anche perché suo papà la guardava sempre ballare quando era piccola. Per questo quando sente la sua mancanza, mette le scarpette e balla. Con sua madre invece è un rapporto complicato, fatto soprattutto di silenzi. Su di lei ha detto: “Ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita“. Un ruolo fondamentale nella sua vita invece lo ha la sua insegnante di danza, che le ha fatto da amica e da genitore oltre che da maestra.