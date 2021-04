Serale Amici, Aka distrutto per Martina: lo sfogo, anche Raffaele in lacrime

Non poteva essere una gelida reazione il saluto tra i due ex fidanzati della scuola: nel daytime di oggi lo slancio della ballerina vedendo gli occhi rossi di Aka7even

Aka7even e Martina si sono salutati ad Amici 2021, prima dell’uscita della ballerina dalla casetta. Come avevamo ipotizzato sabato sera, dopo la puntata, poteva non essere quello in onda su Canale 5 l’ultimo saluto tra i due. Aveva sorpreso molto la reazione di Aka7even, distaccata e un po’ fredda. Era rimasto in disparte, quasi come se non volesse saperne di salutare Martina. In realtà le altre immagini sono andate in onda oggi, nel daytime su Italia 1, e si è visto l’ultimo saluto tra Aka7even e Martina. Anzi, l’ultimo abbraccio ed è stata la ballerina ad avere questo slancio.

Tra i due è successo qualcosa che li ha portati a una rottura definitiva. Non è dato sapere cosa, visto che non è andato in onda. Nel momento dei saluti, Aka7even ha provato a trattenere le lacrime ma non ce l’ha fatta fino in fondo. A un certo punto i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Martina lo ha notato, lo guardava e vedendo che lui non riusciva a fare un passo ha deciso di farlo lei. Martina ha abbracciato Aka7even e lui l’ha stretta a sé. Un lungo abbraccio che ha scatenato ancor di più le lacrime di Aka.

Il cantante di Anna Pettinelli si è seduto al tavolo ed è scoppiato in un pianto disperato. Samuele gli è stato vicino, così come Tancredi e Deddy che gli ha detto: “Non fare il forte, è normale. Ci sei legato”. Aka7even tra le lacrime è riuscito a sussurrare qualcosa: “Non volevo che finisse così”. Ma non era l’unico a piangere, perché anche Giulia ha vissuto in maniera molto intensa l’eliminazione di Martina. Le due ballerine erano nella stessa camera, erano vicine di letto. Ed è proprio sul letto che Giulia si è rifugiata per sfogare la tristezza.

Aka l’ha raggiunta e hanno pianto insieme. Giulia era molto triste per l’uscita di Martina, adesso è anche sola in camera. Di lei ha parlato benissimo: “Ora chi mi fa le coccole la notte. Lei c’era sempre per me. Anche se è così giovane è una donna enorme”. Aka7even invece ha detto:

“Non volevo se ne andasse così almeno verso di me. Volevo almeno parlarle. Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio, però poi succede questo. Esce e piango come un co…ne”

Ma Aka7even e Giulia non erano gli unici a soffrire in maniera così forte per l’eliminazione della ballerina di latino. Nel daytime infatti anche Raffaele era in lacrime per Martina: il cantante si è isolato in verandina e col cappuccio in testa ha pianto da solo. Un momento che non è passato inosservato visto che Martina ha dedicato a lui un pensiero su Instagram in questi giorni. Senza dimenticare che ci sono dei precedenti tra loro, prima del Serale di Amici 2021. Ci sarà stato un riavvicinamento?