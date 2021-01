Amici dramma Aka7even e Martina, Raffaele: “Prova qualcosa per me”

Ad Amici 20 è andato in scena un vero e proprio dramma sentimentale nel daytime di oggi. Le sensazioni di Aka7even dei giorni scorsi, vedendo la sua fidanzata Martina vicina a Raffaele, non erano del tutto sbagliate. Il cantante è molto innamorato, mentre la ballerina ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. La cosa ovviamente ha ferito molto Luca, vero nome di Aka, che invece è molto sicuro dei suoi sentimenti verso Martina e non aveva bisogno di ulteriori prove per capirlo. E proprio nel daytime di oggi si è parlato di un triangolo amoroso ad Amici tra Aka7even, Martina e Raffaele!

Luca si è confidato con Raffaele sulla discussione che c’è stata ieri con Martina, poi ha scritto una canzone per lei. Mentre lui la faceva ascoltare a tutti, Martina Miliddi era sdraiata sul divano accanto a Raffaele e gli chiedeva cosa provasse lui. Il cantante di Arisa ha ammesso di averla notata quando sono entrati ad Amici, ma dato che si è fatto avanti prima Aka7even lui non si sarebbe mai permesso di mettersi in mezzo. La ballerina ha indagato ulteriormente, chiedendo se fosse un discorso solo di testa o anche di cuore. Raffaele ha chiarito che lui fa prevalere la testa, ma lei ha risposto con un “Sbagli”.

A questo punto Raffaele le ha chiesto se lei se la sentirebbe di fare una cosa del genere e lei ha risposto di sì. Se è questo ciò che sente, non può fare altrimenti. Ha richiesto a Raffaele cosa sente lui, e lui ha ribadito: “Non posso sentire niente. Oppure mi obbligo a non sentire niente”. “Sei sicuro”, gli ha chiesto allora Martina. Insomma, lei sembrava realmente interessata a capire se da parte di Raffaele potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia. Poco dopo Raffaele ha sentito il bisogno di liberarsi di questo peso e ha detto tutto ad Aka7even.

Raffaele ha riferito quindi che Martina ha ammesso di non essere innamorata di Aka e che forse prova qualcosa per lui. Luca è scoppiato in lacrime, diceva che sapeva sarebbe successo ma non riusciva a crederci. Ha trovato molto grave quanto accaduto, altri allievi erano d’accordo su questa cosa. Anche perché pare che Martina pochi giorni prima avesse detto “Ti amo” ad Aka. Quest’ultimo passando dalla stanza di Martina si è sfogato: “Con me hai chiuso. Non mi guardare più in faccia, non mi rivolgere più la parola. Perché sei una falsa di me…a. Punto”.

Erano tutti sconvolti in casetta scoprendo l’accaduto, intanto Martina ha raggiunto Raffaele per chiedergli cosa avesse detto ad Aka7even. Lui ha detto che non poteva non dirlo, Martina invece avrebbe preferito parlargli per prima. Ha negato di non essere più innamorata di Aka e di provare qualcosa per Raffaele, secondo lei Raffaele avrebbe dovuto dire di parlarne prima con lei. Insomma, un vero e proprio dramma perché Martina ha anche deciso di chiudere l’amicizia con Raffaele. Anche lei quindi è scoppiata a piangere in camera. Aka ha deciso di parlarle e quando ha scoperto che in realtà Martina non ha smesso di amarlo, ha deciso di riprovarci con lei.

Martina ha confidato a Enula di essere confusa sui suoi sentimenti, ma di non aver detto di non amare più Luca. E secondo lei Raffaele non doveva permettersi di parlare per primo con lo stesso Luca. “Avevo bisogno di tempo”, ha detto la ballerina ad Aka. Quest’ultimo le ha fatto notare che però ha detto a Raffaele di pensarci meglio sulla possibilità di andare oltre l’amicizia. Ma quando Martina gli ha detto di essere ancora innamorata di lui e non di Raffaele, Aka7even l’ha abbracciata e ha detto che possono ripartire da questo. “C’è un problema, che continuo ad amarti anche io. Un’altra possibilità te la do”, queste sono state le parole del cantante.