Amici 20, Martina e Aka7even: è finita? Lei lo lascia, lui distrutto in lacrime

Aka7even e Martina di Amici si sono già lasciati? Nei daytime dei giorni scorsi era chiaro che fra i due fosse in atto una crisi, ma forse pochi avrebbero pensato che si sarebbe conclusa con una rottura. Oggi invece è successo proprio questo. Aka7even è stato di nuovo vittima della sua gelosia vedendo la sua fidanzata Martina passare del tempo con Raffaele. A infastidirlo molto è stato anche il fatto che Martina abbia dormito accanto a Raffaele, oltre a ridere e scherzare spesso con lui. Per Luca, questo il nome all’anagrafe del cantante, era una cosa molto grave. Così ha deciso di confrontarsi con la ballerina, ma lei non era pronta a un chiarimento. Poco dopo però Martina ha parlato con Raffaele, quindi Aka è esploso.

“Con lui ci sta parlando! Basta, mi sono rotto!”, ha esclamato il cantante di Yellow. Dopo questi avvenimenti, Luca ha tratto delle sue personalissime conclusioni: “Penso che lei stia mantenendo il rapporto perché le faccio pena”. Questo pensiero ha continuato a tormentarlo e Martina si è avvicinata a lui, chiedendogli cosa avesse. Aka è stato un po’ respingente, quindi Martina gli ha detto: “Sento pesantezza. Penso che meriti una persona che ti rimanga affianco sempre”. Lui le ha augurato la buonanotte, volendo chiudere il discorso perché non era d’accordo con il discorso della pesantezza.

Aka7even è scoppiato a piangere in veranda, da solo. Non è riuscito a trattenere le lacrime, così quando è rientrato in casetta Esa lo ha consolato. Aka ha ammesso di non sopportare più la situazione, di non farcela più. Forse per questa sua reazione Martina ha deciso di troncare il rapporto? Anzi, più che altro è sembrata propensa alla famosa pausa di riflessione. Quando lui l’ha raggiunta in camera, infatti, la ballerina ha detto: “Forse dovremmo provare ad allontanarci un po’, per vedere se ci manchiamo, correre un po’ meno”. Non intendeva che dovrebbero ignorarsi del tutto, ma stare un po’ distanti.

Ovviamente Aka, che è da sempre molto innamorato, non era molto d’accordo con questa proposta. Alla fine però non ha potuto fare altro che accettare. Luca ha detto a Martina che lui sentirà per certo la sua mancanza, che non ha bisogno di allontanarsi per capirlo. “Se vuoi allontanarti per vedere se ti manco… Sei sicura di quello che stai dicendo?”, ha detto infine. La ballerina ha confermato le sue intenzioni, per cui tra loro al momento la relazione si è interrotta.