Martina Miliddi vuota il sacco: come e perché è finita con Aka7even

La ballerina sembrava intenzionata a non rivelare cosa è successo in casetta, ma pare abbia cambiato idea: i reali motivi della rottura

Manca poco alla finale di Amici 2021, ma Martina Miliddi e Aka7even continuano a tenere banco. Quest’anno si sono formate diverse coppie in casetta e una di queste, forse la più tormentata, è proprio quella tra Martina e Luca Marzano, il vero nome di Aka7even. Sono stati i primi ad avvicinarsi nelle prime settimane, ma hanno vissuto una storia con tanti alti e bassi. Per un po’ di tempo non si sono avute più notizie nel corso dei daytime, fino alla verità: Martina e Aka7even si sono lasciati durante il Serale, molto probabilmente. Forse a ridosso dello stesso o nelle prime settimane.

Non si sapeva nulla sulla rottura fino a quando Martina è stata eliminata ed è arrivata la conferma. I due si sono salutati in maniera un po’ fredda, poi Aka7even si è lasciato andare e tra le lacrime ha ammesso di avere dei rimorsi. Avrebbe preferito confrontarsi con Martina prima che lei venisse eliminata, ma alla fine è andata come è andata. Una volta uscita dal programma la ballerina si è ritrovata a rispondere a tantissime domande proprio sulla sua relazione con Aka.

Inizialmente non era propensa a parlarne, si era limitata a dire che sono rimasti in buoni rapporti. Aveva espressamente detto di non voler rivelare altro e lo stesso ha fatto anche a Verissimo, dove ha semplicemente spiegato che il rapporto si era raffreddato. Oggi però Martina ha svelato i motivi della rottura con Aka7even. Si è sbilanciata di più in una intervista su Radio Smeraldo, confermando che si sono lasciati prima che lei uscisse. Poi ha aggiunto:

“La storia si era un po’ interrotta, ognuno stava pensando alla propria strada e al proprio obiettivo. Eravamo davvero concentrati. Diciamo che non eravamo più focalizzati sulla nostra storia ma sul percorso, come era giusto fare. Era già finita prima della mia uscita. Quella storia la porterò sempre con me, Luca mi ha aiutato tantissimo. Però finisce lì”

Ha ribadito il grande affetto che prova verso Aka7even, non perde mai occasione per sottolineare quanto sia felice del successo che sta avendo. La ballerina è contenta per lui e non può che augurargli il meglio. Adesso però si sente libera: Martina Miliddi dopo Aka7even sta con Raffaele? Gli indizi e le loro parole fanno pensare sempre più che ci sia qualcosa fra i due, ma solo il tempo svelerà la verità.