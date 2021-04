Martina Miliddi dopo Amici parla di Aka7even: il rapporto oggi

La ballerina eliminata nell’ultima puntata del Serale ha fatto una diretta su Instagram con i fan, non potevano mancare le domande sulla storia nata in casetta

Martina Miliddi dopo Amici 2021 ha parlato di Aka7even. Lo ha fatto in una diretta su Instagram con i fan, che non vedevano l’ora di rivederla sui social per scambiare due chiacchiere con lei. Ma soprattutto per riuscire a scoprire qualcosa che fino a oggi è rimasta top secret. Purtroppo, con grande dispiacere dei più curiosi, pare che Martina Miliddi e Aka7even non abbiano intenzione di rivelare cosa è successo ad Amici tra loro. Il pubblico ha seguito la nascita della loro storia in casetta, ma all’improvviso non si è più parlato di loro. Solo grazie a degli indizi si è intuito che tra loro sia finita, soprattutto con la reazione di Aka7even all’uscita di Martina.

Inizialmente il cantante se ne è stato in disparte, quasi un po’ indifferente. Poi non è riuscito a trattenere le lacrime e quindi Martina è corsa ad abbracciarlo. Si sono salutati prima che la ballerina uscisse dalla casetta, ma Aka non ha nascosto di avere qualche rimpianto. Ma allora cosa è successo tra Martina e Aka7even ad Amici? In tanti le hanno chiesto di Luca, questo il vero nome dell’allievo, ma lei ha risposto sommariamente. Queste le sue parole nella diretta su Instagram, riportate da Isa e Chia:

“Allora, con Luca vi rispondo che siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”

Non ha spiegato perché si sono lasciati, non ha accennato a litigi o motivi che li hanno portati a separarsi. Tuttavia sente anche la sua mancanza da quando ha lasciato il programma. Ha raccontato che le mancano tutti, in realtà, ed è comprensibile visto che hanno vissuto insieme per mesi. Martina sente la mancanza anche di Aka7even: “È normale. Abbiamo legato tanto tanto c’è stato un rapporto molto stretto quindi sì. Nel bene o nel male mi manca anche lui”.

La ballerina ha detto di essere molto contenta per il Disco d’Oro conquistato da Aka7even con Mi Manchi, una canzone che sente anche un po’ sua. Nella diretta, infatti, Martina ha detto che Mi Manchi appartiene tanto anche a lei. Augura il meglio al cantante, tutto ciò che di bello può desiderare dalla vita e quando lo otterrà Martina non potrà che esserne contenta. Nonostante tra loro sia finita e abbiano vissuto un rapporto di alti e bassi, è chiaro che Martina e Aka7even oggi siano rimasti in buoni rapporti e siano legati da un affetto profondo.