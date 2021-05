Amici, Martina sbotta su Aka7even: “Fuori sono libera”, c’entra Raffaele?

La ballerina ha messo in chiaro le cose una volta e per tutte, almeno spera: l’ennesimo chiarimento sulla fine della storia con il cantante Luca Marzano

I fan di Amici 20 non riescono ancora a considerare Martina Miliddi senza Aka7even. I due allievi hanno vissuto una tormentata storia d’amore nella casetta, ma si sono lasciati da qualche settimana ormai. Forse mesi. La rottura è avvenuta senza che il pubblico lo scoprisse attraverso i daytime, ma non sono mancati indizi che hanno portato poi tutti a capire che la storia fosse finita. Fino alla conferma ufficiale quando Martina è stata eliminata. Ma forse non aver seguito la vicenda che li ha portati a lasciarsi ha fatto sì che tanti sono ancora curiosi di capire, di sapere e di curiosare. Una curiosità a cui Martina ha già risposto, però, e pare non sia ancora abbastanza.

La ballerina ha già chiarito il suo rapporto con Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, ma evidentemente c’è chi non si arrende. O magari sono persone che non vogliono capire e insistono nel fare domande a Martina Miliddi su Aka7even, lanciando forse anche qualche accusa. Dalle parole della ballerina è sembrato di capire che il suo sfogo fosse dovuto alla voglia di mettere a tacere alcune persone. Come se qualcuno le avesse detto di non pensare a questo o a quell’altro, o qualcuno avrà fatto riferimento anche a Raffaele Renda. Tra i due in effetti non è ancora chiaro se ci sia qualcosa oltre l’amicizia.

In ogni caso, Martina è stanca di critiche e accuse e in una diretta su Instagram ieri ha sbottato. Lo ha fatto quando Esa Abrate, in diretta con lei, ha letto una domanda su Aka7even. La ballerina ne ha approfittato per specificare che lei e Aka si sono lasciati prima che uscisse da Amici. Poi ha aggiunto:

“Non é finita la nostra relazione perché sono andata via dal programma, era proprio già finita. E vi voglio anche dire che fuori sono libera di fare ciò che voglio. Nel senso ho vent’anni, non devo chiedere il permesso a Luca con chi stare e chi non stare”

Il fatto che abbia precisato di essere libera e di non dover chiedere il permesso secondo qualcuno è riferito a Raffaele. Martina ha ribadito di volere molto bene ad Aka7even ed è molto felice per tutto ciò che sta realizzando. Tuttavia non è sposata con lui, ha specificato, motivo per il quale è liberissima di iniziare una nuova storia d’amore. O comunque di frequentare e di fare ciò che vuole.