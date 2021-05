Amici, Raffaele e Martina stanno insieme? Una risposta confonde i fan

Non si placa il gossip sui due ex allievi della 20esima edizione: cosa starà succedendo dopo la loro uscita dal Serale?

Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno insieme dopo Amici 2021? I due ex concorrenti sono al centro del gossip da settimane, ma in realtà i dubbi vanno avanti da qualche mese. Si sono avvicinati quando erano già nella scuola, convivendo in casetta hanno scoperto di avere affinità ed è nato un bel rapporto tra loro. Ma Martina era già fidanzata con Aka7even prima di accorgersi che poteva interessarle anche Raffaele. Quest’ultimo quindi si è fatto da parte, non aveva intenzione di far soffrire un amico, Aka, e inoltre era ad Amici 20 per un altro motivo, la musica.

Il cantante non ha nascosto in questi giorni che il triangolo amoroso lo ha scombussolato nella scuola. A un certo punto nel daytime non sono più andate in onda le vicende amorose degli allievi, anche perché c’era poco tempo e spazio visti i numerosi guanti di sfida del Serale. Da quel momento i fan non hanno saputo più nulla, fino a quando è stato chiaro che Martina Miliddi e Aka7even si fossero lasciati. Poi lei è uscita e ci sono state le lacrime di Raffaele. E ancora i messaggi della ballerina dedicati al cantante, per questo la curiosità è cresciuta sempre di più.

Oggi sono in tanti a chiedersi se Martina e Raffaele di Amici stanno insieme. Qualcuno si è fatto forza e lo ha chiesto direttamente al cantante. Raffaele in queste ore ha attivato le domande su Instagram e tra queste ne è arrivata una su Martina. Gli hanno proprio chiesto cosa c’è tra loro due. La risposta di Renda? Non ha proferito parola, ha affidato il messaggio a delle emoji. Ha scelto le tre scimmiette, quindi ha risposto con un “non vedo, non parlo, non sento”. Una risposta che in realtà lascia spazio a diverse interpretazioni, per questo oggi il gossip su Raffaele e Martina di Amici si è infiammato ancor di più.

Non ha detto né sì né no, magari non ne vuole parlare per non alimentare il gossip. Eppure così facendo ha fatto esattamente ciò che invece voleva evitare: farne parlare. Martina e Raffale di Amici 2021 verranno monitorati dai fan e ogni minimo indizio sarà utile a capire che rapporto hanno oggi (quello con Aka ormai è chiaro).