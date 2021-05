Amici, Raffaele parla del triangolo con Martina e Aka: “Ero scombussolato”

Il cantante eliminato nella sesta puntata del Serale ha rivelato le sue sensazioni quando in casetta si è ritrovato in mezzo a una delle coppie della 20esima edizione

Raffaele Renda dopo Amici è stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni dopo la sua eliminazione ad Amici 2021. Ha lasciato il Serale alla fine della sesta puntata, non ha nascosto che gli sarebbe piaciuto continuare, come è ovvio che sia, ma per lui è stata una vittoria arrivare fino a quel punto. Una vittoria perché il suo percorso è stato difficile, ma è uscito col sorriso dal programma. Un sorriso che non gli è mai mancato per tutto il percorso, anche quando Rudy Zerbi gli dava filo da torcere. A tal proposito, Raffaele ha spiegato che affrontare tutto col sorriso è un suo modo di fare maturato col tempo e con l’esperienza.

A un certo punto della sua vita ha capito che non deve abbattersi per ogni cosa, altrimenti sarebbe stata la fine. Quindi ha imparato a esaminare ogni problema e a trovarci dentro il lato buono. Quando può, insomma, affronta tutto col sorriso. Una caratteristica che ha apprezzato molto anche Maria De Filippi, che si è complimentata con lui. Il suo primo pensiero appena è uscito da Amici è stato tornare a casa a vedere il mare, voleva tornare in Calabria il prima possibile. Per ricaricare le batterie e affrontare tutto ciò che arriverà ora.

Ma nel corso dell’intervista c’è stato anche modo di parlare della sua vita sentimentale. Raffaele Renda non è fidanzato, ha avuto una lunga storia ma è giunta al termine. Oggi è single e in casetta si è ritrovato al centro di un triangolo con Martina Miliddi e Aka7even. Per Aka è stato un vero dramma, oggi Raffaele ha ammesso che avrebbe voluto evitare tutto:

“È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica”

In effetti è stato anche ciò che ha spiegato alla ballerina quando provava a capire se c’erano possibilità tra loro. Raffaele ha respinto Martina ad Amici, più di una volta, anche per l’amicizia che lo legava ad Aka7even. Dopo un po’ non si è più parlato di questo triangolo amoroso nel corso dei daytime, ma nelle ultime settimane è tornato alla ribalta. Non a caso anche Martina ne ha parlato a Verissimo.

Infine la domanda delle domande: chi vincerà Amici 2021, secondo Raffaele? Lui ha le idee chiare: fa il tifo per Giulia Stabile. L’ha sempre stimata molto, gli piace come ballerina ma anche come persona.