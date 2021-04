Il cantante ha perso al ballottaggio contro Deddy, in una sfida in cui entrambi avevano la sensazione di dover lasciare il Serale

Raffaele Renda è stato eliminato ad Amici 2021. Ha lasciato la gara al termine della sesta puntata del Serale, perdendo al ballottaggio finale contro Deddy. Come tanti hanno evidenziato sui social, il cantante di Rudy Zerbi sta eliminando la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini: su cinque eliminati, tre li ha fatti fuori lui. Rosa, Martina e Raffaele hanno lasciato il Serale proprio contro Deddy. Come al solito, anche nella sesta puntata del Serale di Amici 2021 Maria De Filippi ha mandato tutti i ragazzi in casetta al termine della puntata.

“Ciao a tutti, è stato bello conoscervi”, ha urlato Deddy uscendo dallo studio. Pensando di essere eliminato, molto probabilmente. Invece Arisa ha urlato a Raffaele che è stato bravissimo. Appena arrivati in casetta, i due a rischio eliminazione hanno detto di essere abbastanza tranquilli e soddisfatti del percorso fatto nel programma. Deddy si sentiva insicuro perché sentiva di non aver dato il massimo durante la settimana preparando i brani. Era così convinto di essere eliminato che ha iniziato a preparare lo zaino e mettere in ordine le sue cose. Tancredi e Aka7even lo hanno invitato a credere di più nella qualità del suo lavoro, ma Deddy ha detto che non si stava scoraggiando.

Sangiovanni ha iniziato a ripetere a Deddy: “Non puoi abbandonarmi, con chi sto io?”. Si sono abbracciati e a questo punto al cantante di Zerbi gli occhi sono diventati lucidi. Aveva strane sensazioni. Il suo pensiero è andato a cosa avrebbe fatto dopo Amici, perché da mesi ormai la sua giornata si divideva tra scuola, lezioni e poi esibizioni in puntata. I due sono andati avanti a parlare per un po’, come se fossero ai saluti. Intanto Raffaele in veranda diceva la stessa cosa: “Secondo me devo andarmene proprio io”. I due a rischio sono andati da soli in una camera della casetta, dove Maria ha parlato con loro.

Maria ha detto che Deddy e Raffaele hanno una cosa in comune, anche se forse non lo sanno. Raffaele ha un grande autocontrollo e sorride, anche quando dentro magari muore. Deddy invece fa “un po’ lo sbruffoncello”, anziché sorridere, ma entrambi mettono una maschera per celare le reali sensazioni che hanno dentro. La conduttrice ha fatto delle riflessioni insieme a loro sul percorso fatto nella scuola di Amici 2021, anche perché essere arrivati alla sesta puntata è un grande risultato. Infatti entrambi hanno confermato di aver imparato molto e hanno riconosciuto di avere oggi una maggiore consapevolezza di loro come artisti. Raffaele ha aggiunto:

“Qualsiasi cosa succeda è questa la mia strada. Ho avuto tante crisi nella mia vita, pensavo di smettere di cantare. Però la musica mi ha sempre ritrovato, mi ha sempre rimesso in riga. Mi ha fatto capire che devo fare questo e basta”

A questo punto del discorso, Maria ha detto che l’eliminato di stasera è Raffaele. Nel salutarlo, ha espresso tutto il suo apprezzamento verso di lui:

“Complimenti per la tua educazione, per il saper essere presente in qualsiasi circostanza. L’aver saputo ridere anche di cose che magari ti davano dolore, l’esserti comportato in modo assolutamente onesto e dignitoso all’interno di questa strana comunità”

Raffaele ha ringraziato Maria ma anche Arisa in modo speciale, con cui spera di collaborare un domani sperando di raggiungere i suoi livelli. “È stato un viaggio bellissimo, è stato veramente bello”, ha aggiunto ancora. Come ha detto la conduttrice, che è sempre brava e attenta con i suoi ragazzi, Raffaele ha indossato un sorriso anche lasciando la scuola. Anche se magari dentro aveva altro. Ha ringraziato anche tutti gli altri concorrenti, di cui porterà il ricordo nel cuore.