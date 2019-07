Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala, non la Mazza. Amaro retroscena

Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala e non Benedetta Mazza. Amaro retroscena

Complimenti a Martina Hamdy. La 25enne ex gieffina si è laureata in architettura nelle scorse ore, più precisamente ieri 18 luglio. Il titolo lo ha conseguito all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dopo la proclamazione ha festeggiato con un party a bordo piscina. A farle visita ci sono stati anche alcuni suoi ex compagni d’avventura del Grande Fratello Vip. In ordine sparso: Giulia Salemi, Stefano Sala e Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi. Nessuna traccia invece di Benedetta Mazza sulla quale il Vicolo delle News fa emergere un amaro retroscena.

Benedetta e Stefano, amicizia al capolinea?

Stefano Sala e Benedetta si sono avvicinati molto nella Casa più spiata d’Italia tanto che in molti hanno creduto che tra i due ci fosse ben altro di una forte amicizia. Appena finito il reality il modello lasciò addirittura la fidanzata Dasha e sembò pronto per una nuova avventura con l’emiliana. Le cose sono poi andate in un altro modo. Sala è tornato con Dasha e la Mazza è rimasta sola soletta. Tuttavia, almeno dagli indizi social, come ha notato il Vicolo delle News, la fine dei rapporti tra Stefano e Benedetta non dovrebbe essere stata molto morbida. Il sito ricostruisce alcune tappe della vicenda: “In quell’occasione (durante il periodo del Festival di Sanremo) c’è un evento a cui presenziano il modello e Benedetta ma, come evidenziato dai fan, è palese tra loro il distacco, se non proprio il gelo assoluto (entrano separati all’evento e si ignorano per tutto il tempo)”…

Cosa è successo tra Benedetta e Stefano? Pare che sia calato il gelo

“Nei mesi successivi – scrive sempre il Vicolo – Benedetta ritorna a vivere a Roma e s’impegna nel suo lavoro, Stefano si trastulla con la sua Dasha dichiarandole sempiterno amore via social… Gli ex gieffini non si incontreranno più fino al 21 maggio, a Milano, dove c’è stata una reunion fra alcuni partecipanti del GFVIP3, ma di Benedetta, che del gruppo faceva parte, nemmeno l’ombra”. E di Benedetta nemmeno l’ombra ieri alla festa di Martina. Tra l’altro la Mazza su Instagram non segue più né Sala, né la Hamdy. In più, un paio di mesi fa, in un’intervista al settimanale Di Più fu molto sbrigativa nel rispondere a una domanda sul modello. Pare proprio che in questa amicizia qualcosa si sia rotto.