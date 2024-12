Mariotto, Striscia La Notizia replica: lettera lo sbugiarda (Dagospia)

Ancora non si è chiuso il caso legato a Guillermo Mariotto, giudice del programma televisivo di Rai 1 Ballando Con Le Stelle. Quest’ultimo, difatti, si è ritrovato al centro di alcune polemiche a causa dell’abbandono improvviso dello studio in una delle puntate e di un suo fuorionda. In seguito lo stilista è risultato assente all’ultima puntata del dancing show a causa di un infortunio. Per la vicenda Mariotto ha anche ricevuto il tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Il giurato, qualche giorno fa, si era scagliato proprio contro l’inviato e poche ore fa il sito Dagospia ha pubblicato una lettera di risposta da parte di Striscia La Notizia che lo sbugiarda. Scopriamo meglio che cosa c’è scritto.

Ballando Con Le Stelle è ormai finito da una settimana ma ancora si continua a parlare della vicenda legata a Guillermo Mariotto, giudice storico del programma. Questo si è difatti ritrovato al centro di una polemica a causa del suo abbandono improvviso dello studio di Rai 1 nel corso di una delle puntate. Nonostante la gravità dell’accaduto il giurato ha ricevuto solo un’ammonizione, venendo riammesso all’interno del programma. Tuttavia, proprio in quell’occasione, un suo fuorionda gli ha attirato nuove critiche. Del caso si è occupato anche Striscia La Notizia. L’inviato Valerio Staffelli ha difatti provato a consegnare per ben due volte il tapiro d’oro a Mariotto, scatenando una reazione contrariata da parte del giudice.

La risposta di Striscia La Notizia a Guillermo Mariotto

Quest’ultimo, sulle pagine di Diva E Donna, ha attaccato l’inviato definendolo “maleducato ed insolente” e spiegando come non fosse dell’umore giusto per scherzare in quanto colpito da una sciatica. Al momento della consegna del tapiro, infatti, lo stilista era in sedia a rotelle. Nelle ultime ore il sito Dagospia ha pubblicato una lettera di risposta di Striscia La Notizia, scritta ironicamente dal tapiro d’oro, che sbugiarda Mariotto. Nello specifico si può leggere come il giudice di Ballando Con Le Stelle si sia mostrato insofferente nei confronti di Staffelli e soprattutto come questo si sia alzato dalla sedia a rotelle, mostrando di riuscire a stare in piedi.

Di seguito una parte della lettera pubblicata su Dagospia:

Salve, mi presento: sono il Tapiro d’oro. Ci tenevo a scrivervi perché, dopo aver letto le dichiarazioni di Mariotto che avete pubblicato, devo essere sincero, siete voi ad aver fatto attapirare me! Io, ovviamente, c’ero il giorno in cui Staffelli ha tentato di consegnarmi e posso assicurarvi che i fatti non sono andati come il fumantino giudice di Ballando vuole farvi credere. «Maleducato e insolente» l’inviato di Striscia la notizia? Casomai è il contrario.

E ancora: