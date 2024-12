Mariotto: “Com’è andata davvero a Ballando”, poi bordata a Staffelli

Guillermo Mariotto, al centro di rumorose e feroci polemiche nelle ultime settimane, dopo la finale di Ballando con le Stelle 2024, puntata a cui non ha preso parte, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Diva e Donna, rivelando nuovi dettagli circa il suo forfait all’atto conclusivo del talent show. Inoltre si è scagliato contro Valerio Staffelli dopo che con l’inviato di Striscia la Notizia ha avuto uno scontro piuttosto duro nel corso della consegna del primo Tapiro d’Oro. In particolare, ha dato al giornalista del maleducato, sostenendo che sia stato insolente in un momento inopportuno.

Mariotto e la fuga da Ballando con le Stelle: nuovi dettagli

Il polverone è scoppiato sabato 30 novembre, quando Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni, nel bel mezzo della diretta della prima semifinale di Ballando con le Stelle, ha abbandonato lo studio senza avvisare nessuno, nemmeno Milly Carlucci. Come è andata davvero? Lo stilista ha spiegato che non ha avuto altra scelta “per salvare sei mesi di lavoro della maison”. Però una chiamata rapida rapida per informare del problema di lavoro avuto la poteva fare, o no? “Milly mi ha detto che avrei dovuto avvisare, ma non potevo. Era successo tutto troppo in fretta e sono dovuto scappare”. Insomma, Mariotto continua ad assicurare che l’imprevisto lo ha costretto a darsi alla ‘fuga’ senza possibilità di avvertire. Nel concreto, cosa ha fatto nelle ore successive all’addio a Ballando il 30 novembre?

“Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante: avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse. Mentre ero a “Ballando” mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stava finendo di lavorare. Per prima cosa mi sono preoccupato per lei e sono corso in ospedale: per fortuna stava bene. Poi, senza di lei, il lavoro si era bloccato così ho richiamato tutti e alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare. Siamo andati avanti fino a notte, non c’era più tempo: lunedì dovevo partire per Riad con tutti gli abiti”.

Mariotto contro Valerio Staffelli e contro chi lo accusa di molestie

Quando è rientrato dall’Arabia, ad attenderlo, ha trovato Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia lo ha intercettato all’aeroporto di Fiumicino per dargli il Tapiro. Come è noto, la faccenda è finita male. Lo stilista è apparso nervoso e indispettito. Infatti ha risposto in modo assai piccato alle ironie di Staffelli. Inoltre non ha accettato il Tapiro che è finito a terra, spaccandosi. Sempre parlando a Diva e Donna, Mariotto si è difeso a spada tratta accusando il giornalista del tg satirico di Canale 5 di aver avuto un atteggiamento scorretto:

“Me lo sono trovato all’aeroporto di Roma, ero appena arrivato da Riad dopo una settimana di lavoro intenso, ero stanchissimo. Non sapevo nemmeno che ci fosse un “caso Mariotto”. Sono salito sul pulmino che era venuto a prendermi, ho chiuso la portiera e, in quel momento, Staffelli ha lanciato il Tapiro, che si è distrutto. Ma non l’ho distrutto io. Staffelli è stato maleducato e insolente”.

Infine ha replicato a chi sostiene che abbia avuto un comportamento molesto nei confronti di un danzatore di Ballando. Sempre nella puntata del 30 novembre, prima di lasciare lo studio, la sua mano è finita in una zona intima del ballerino in questione. Addirittura, la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ha parlato di “molestie sul luogo di lavoro”. “Ma quali molestie! – ha ribattuto Mariotto – È stato solo un incidente, un caso, non me ne sono neanche accorto”.