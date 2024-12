Mariotto assente a Ballando: l’altra verità, quella ufficiale non regge

Senza troppo girarci attorno, si parta con il dire che la spiegazione ufficiale fornita da Milly Carlucci sull’assenza di Guillermo Mariotto nella finale di Ballando con le Stelle 2024 fa acqua da tutte le parti. E non a caso gran parte dei telespettatori non se la è bevuta. Per farsi un’idea di quanti abbiano creduto a quanto dichiarato dalla conduttrice, basta farsi un giro sui social che sono pieni zeppi di utenti che, in svariati modi e con diversi toni, hanno lasciato intendere chiaramente il loro scetticismo. In effetti i conti sembrano proprio non tornare e pensare che ci sia un’altra verità rispetto a quella ufficiale e ancora tutta da raccontare sull’improvviso forfait del giudice non è assolutamente peccato.

Queste le parole con cui la Carlucci ha giustificato la mancata presenza del giurato: “Dopo tutte le storie di questa edizione è successo anche questo: Mariotto è andato all’estero per lavoro ed è caduto. Ci ha fatto sapere che si è fatto male, un problema al legamento, e ci ha mandato anche il certificato medico. E quindi stasera non ci sarà”. Come accennato, la faccenda puzza. E non poco. Ci sono diversi particolari che è bene sottolineare. Si dia per buono il fatto che lo stilista venezuelano abbia avuto un infortunio al legamento: se anche ciò fosse vero, avrebbe dovuto semplicemente sedersi dietro al bancone ed alzare la paletta. Non si doveva esibire, né fare alcuno sforzo fisico.

Ci si spinga un po’ più in là: si faccia finta di credere che Mariotto sia stato impossibilitato a raggiungere lo studio del programma e quindi a partecipare alla diretta. Oppure si faccia finta che non se la sia sentita. Per coinvolgerlo in qualche modo, visto che è giustamente considerato una colonna del talent show, non si poteva almeno trasmettere una sua clip, anche registrata, in cui salutava il pubblico e i concorrenti, spiegando in prima persona ciò che gli era accaduto? Simili dinamiche sono più che consuete in tv. Nella finale di Ballando, invece, niente! Mariotto non c’era e, dopo che la Carlucci ha liquidato rapidamente la questione, non è più stato menzionato.

Le tappe della vicenda Mariotto e la verità “alternativa”

Se appunto non si crede alla versione ufficiale, cosa mai è potuto accadere? Opportuno fare un passo indietro. Mariotto il 30 novembre, nel bel mezzo della diretta della prima semifinale, abbandona lo studio senza dire niente a nessuno. Nel frattempo monta anche la polemica di una sua presunta molestia a un ballerino dopo che la sua mano è finita su una zona ‘proibita’ del danzatore. Tale fatto, però, appare pretestuoso perché non sembra proprio che il gesto sia stato compiuto con malizia. Il problema è un altro, ossia l’abbandono. Non a caso Milly, per tale questione, parla di una “cosa molto grave”.

Indiscrezioni vogliono i vertici Rai furenti e pronti alla cacciata di Mariotto su due piedi. La Carlucci pare invece che abbia fatto di tutto per evitare l’allontanamento. Si arriva a sabato 14 dicembre: lo stilista venezuelano chiede scusa a tutti e si rimette al suo posto, non prima di una gaffe clamorosa. Nell’entrare in studio, non si accorge che ha il microfono aperto e scandisce una “che figlia de na mig***a”. Con chi ce l’aveva? Mistero. Fatto sta che scoppia un’altra bufera. Ed è forse stata questa la goccia che potrebbe aver definitivamente fatto traboccare il vaso. Il forte sospetto è che la spiegazione ufficiale data dalla Carlucci in finale sia una copertura che celerebbe un’altra verità. Non è che in Rai, qualcuno dei piani alti, dopo ciò che è successo il 30 novembre e dopo la gaffe dimenticabile della scorsa settimana, abbia deciso di usare il pugno di ferro e cacciare lo stilista?