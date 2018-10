Mario Ermito ricorda Frizzi e parla della fidanzata Francesca Testasecca

Mario Ermito a Vieni da me di Caterina Balivo: il ricordo di Fabrizio Frizzi e il riavvicinamento con Francesca Testasecca

Terminata l’esperienza a Tale e Quale Show Mario Ermito è tornato in tv, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. L’attore lanciato dal Grande Fratello ha parlato della sua avventura nel programma di Carlo Conti, dove ha lasciato il segno. Ma tra un racconto e un aneddoto, Ermito ha avuto pure il tempo per ricordare Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso maggio a causa di una brutta malattia. Mario aveva conosciuto il conduttore durante una puntata dei Soliti Ignoti. “Durante una puntata di quella trasmissione mi ha detto ‘Ermito di nome e di fatto’, è stato il primo ad utilizzare questa espressione nei miei confronti. Con lui ho avuto il mio battesimo in tv“, ha rammentato il giovane, che di recente ha preso parte pure a una puntata de L’Allieva 2 accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Mario Ermito e Francesca Testasecca sono tornati insieme

Nel corso dell’intervista a Vieni da me non si è potuto non parlare pure della vita privata di Mario Ermito. Anche se quest’ultimo è molto restio a parlarne. “È vero, faccio un lavoro pubblico ma non amo parlare della mia vita sentimentale”, ha chiarito Mario. Che con qualche giro di parole ha confermato il riavvicinamento con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, anticipato qualche giorno fa dalle foto pubblicate sul settimanale Di Più. I due si erano allontanati la scorsa estate con tanto pausa di riflessione per poi ripensarci.

Mario Ermito dalla Balivo: “Il mio cuore è stato rubato”

“Il mio cuore è stato rubato. La mia è una storia vera e le evoluzioni di questo rapporto preferisco tenerle per me”, ha aggiunto Mario Ermito a proposito della sua relazione con Francesca Testasecca, che va avanti da ormai quattro anni.