Mario Ermito: dolci parole per l’ex fidanzata Francesca Testasecca

Mario Ermito confessa a DiTutto: “Porterò per sempre Francesca nel mio cuore”

Ci eravamo lasciati con un’altra intervista, in cui Mario Ermito, concorrente di Tale e quale show, dichiarava di essere single. In tanti speravano potesse esserci un ritorno di fiammo con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca. Ma a quanto pare le loro strade si sono separate definitivamente. È questo quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate al settimanale DiTutto, in cui però l’attore riserva delle parole dolcissime per l’ex compagna: “Mi limito a dire che Francesca ha rappresentato tanto per me, la porterò per sempre nel mio cuore. I ricordi sono le uniche cose che possiamo custodire privatamente. Perciò preferisco tenerli per me“, confessa. Un “break” estivo, quello tra i due giovani, che già preannunciava la fine della loro storia d’amore. Di quell’amore pare non ci sia più traccia, ma ciò che è rimasto è la consapevolezza di una storia importante, densa di ricordi ed emozioni, che è giunta però al capolinea.

Mario Ermito si racconta : dal GF a Tale e quale show

Classe 1991 e pugliese purosangue, Mario Ermito ne ha fatta di strada da quando era un gieffino dell’edizione numero 12 del padre di tutti i reality, dal quale però fu presto eliminato. Da quell’esperienza confessa di essere cresciuto e maturato in diversi aspetti del suo carattere. La vocazione di fare l’attore ha sempre fatto parte del giovane Ermito che, grazie al suo fascino e alla sua bravura, è stato scelto per diversi ruoli di alcune seguitissime fiction di Canale 5. Qualche esempio? Il peccato e la vergogna 2, Non è stato mio figlio, L’onore e il rispetto 5, Il bello delle Donne. Oggi, però, lo ritroviamo su Rai 1 in una veste completamente differente: quella di imitatore. E, stando ai risultati, l’affascinante Ermito si sta dimostrando una rivelazione anche in questo campo. “Tale e quale show è una trasmissione che seguo dalla prima edizione“, rivela il giovane. E aggiunge: “Nutrendo una grande passione per la musica, ho sempre sostenuto che questo varietà potesse fare al caso mio. Ritengo sia il giusto connubio tra recitazione e canto. Per cui il mio agente, Alex Pacifico, mi ha dato questa enorme opportunità. Lo ringrazio“.

Ermito rivela: “Da bambino guardavo gli Spaghetti Western di Sergio Leone”

“Mentre tutti i bambini guardavano i cartoni animati, io guardavo gli Spaghetti Western di Sergio Leone, sognando di essere al posto di Cleant Eastwood“, rivela il bell’attore al settimanale DiTutto. Tra i vari attori del grande e piccolo schermo, però, ammette di avere una preferenza: “Ho sempre ammirato Terence Hill, e spero di riproporre un giorno un capolavoro come Il mio nome è nessuno, diretto da Sergio Leone, in cui recita assieme al grande Henry Fonda“. Insomma, il ventisettenne approdato con successo sul palco di Tale e quale show sta dimostrando al pubblico le sue grandi capacità. Intanto, ritenuto una promessa del cinema, il bell’Ermito continua a studiare per poter arricchire il suo curriculum. E chissà, un giorno magari lo vedremo recitare proprio con i suoi idoli!