Mario Ermito single: con Francesca Testasecca è ufficialmente finita

Mario Ermito è tornato single: la storia con Francesca Testasecca è giunta al capolinea

Ce lo ricordiamo in standby l’amore tra Mario Ermito e Francesca Testasecca. Dopo ben 5 anni d’amore, l’attore e l’ex Miss Italia avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione. Attualmente le cose si sono evolute, ma nel peggiore dei modi. Pare infatti non ci sia più traccia di quell’amore che ancora dichiaravano di provare l’uno per l’altra. Un amore profondo e maturo giunto, però, al capolinea. Sarà colpa dei numerosi impegni di lavoro che li avevano indotti ad allontanarsi momentaneamente? I motivi non sono ancora chiari del tutto, ma ciò che risulta cristallino è il fatto che i due siano tornati single. L’ufficializzazione arriva direttamente dall’affascinante Mario in un’intervista rilasciata a Dipiù TV, in cui rivela di non avere alcuna compagna al suo fianco. “Mia madre, mio padre e mia zia sono tutto quello che ho”, confida il ragazzo, che fa di tutto per non deluderli e renderli orgogliosi. Dell’amore con la Testasecca, invece, non c’è più traccia: un rapporto, il loro, nato come una semplice amicizia e sbocciato solo in un secondo momento in un amore importante fino al “break” di questa estate. Il bell’attore pugliese ha sempre cercato di tutelare la sua relazione, ma a quanto pare la carriera è riuscita a prendere il sopravvento.

Mario Ermito, Tale e quale show: “Da piccolo imitavo i professori”

Ne ha fatta di strada, Mario Ermito, da quando imitava scherzosamente i professori con i suoi amici. E oggi, l’ex gieffino e attore di successo, è diventato uno dei concorrenti della nuova e seguitissima edizione di Tale e Quale show. “Si tratta di un programma in cui non si imita qualcuno, lo si diventa per il tempo di una canzone. Per quanto mi riguarda, la voce e e i modi di fare dei personaggi in cui mi calo cerco di portarmeli addosso per il maggior tempo possibile“, dichiara il 26enne originario di Brindisi. Come dargli torto! Del resto, si sa quanto sia complesso imitare grandi personaggi della musica italiana e non solo. E Mario l’ha già sperimentato, portando a casa ottimi risultati con le imitazioni di Enrique Iglesias e Alex Britti. Personaggi con i quali il ragazzo, da bravo attore, entra perfettamente in simbiosi, documentandosi e calandosi totalmente nei loro panni.

Mario Ermito rivela: “A Tale e quale show punto sull’interpretazione”

Fin dalla prima puntata, il giovane Mario Ermito è apparso molto sicuro di sé sul palco di Tale e quale show, dov’è protagonista con altri 11 concorrenti. A differenza loro, però, Mario rivela: “Non so cantare come gli altri concorrenti e ho ballato unicamente in discoteca. Essendo un attore, punto sull’interpretazione. Sono una spugna, cerco di fare tesoro di tutto quello che mi dicono gli insegnanti“. Per l’attore è davvero un sogno partecipare al programma che due anni fa guardava da casa, e oggi non gli sembra vero poter calcare quel palco. Un’opportunità che Ermito considera “un colpo che raramente capita nella carriera di un artista“. Quella carriera che oggi gli regala tante emozioni e che pare sia la causa della fine della storia d’amore con Francesca Testasecca. Ma sarà davvero questo il motivo? Staremo a vedere.