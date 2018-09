Chi è Mario Ermito? Vita privata e carriera dell’attore, ex Grande Fratello

Chi è Mario Ermito? Ecco quello che conosciamo del nuovo bello di Tale e Quale

Bello da togliere il fiato, occhi azzurri e sguardo intrigante che cattura l’attenzione di chiunque provi solo a guardarlo, Mario Ermito, classe 1991 alto quasi 190 centimetri, è nel cast di Tale e Quale show pronto per una nuova ed avvincente sfida. Il ventisettenne nato in Puglia, a Brindisi, all’età di soli 19 anni si trasferisce a Milano per lavorare come indossatore. La sua bellezza e il suo fascino non passano certo inosservate tant’è che, dopo la breve parentesi nel mondo della moda, Mario sceglie di inseguire il cinema. Tanti i film che lo hanno visto partecipe: Il peccato e la vergogna 2, Non è stato mio figlio, L’onore e il rispetto 5. Ritenuto una promessa del cinema, il giovane Ermito continua a studiare recitazione sperando in un qualche importante ruolo e, dunque, arricchire il suo curriculum.

Dal Grande Fratello a Tale e Quale: la carriera prosegue in tv

La sua prima apparizione in tv risale a circa 7 anni fa quando, nel 2011 fu uno dei concorrenti del Grande Fratello 12. Bello e impossibile, cosi definito dalla Casa, il bel Mario non riuscì a restare per molto tempo in gioco, infatti la sua permanenza durò solo 2 settimane. Troppo poco per farsi scoprire del tutto! Da allora, per lui, solo tante opportunità di lavoro e tanto tanto successo, lo stesso che lo porta, oggi, ad essere parte del cast di Tale e Quale. Nuova sfida e nuova avventura per l’ex gieffino, felice come non mai di questa nuova opportunità.

Mario Ermito dopo la storia d’amore con Miss Italia è single

Il giovane e bel pugliese ha avuto un’intensa storia d’amore durata 5 anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca. I due, circa un mese fa, hanno annunciato pubblicamente la rottura della loro relazione. Dunque, al momento, Mario è single anche se, da una sua recente rivelazione, l’amore non sembra essere ancora svanito. Chissà che non si tratti di una semplice pausa di riflessione!