Mario Ermito: pausa di riflessione con la fidanzata Francesca Testasecca

Mario Ermito e Francesca Testasecca: pausa di riflessione per la coppia

Periodo no per Mario Ermito e la fidanzata Francesca Testasecca. A cinque anni dal primo incontro la coppia ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Una scelta dettata dai troppi impegni di lavoro, che hanno allontanato i due. Il nuovo concorrente di Tale e Quale Show ha però sottolineato che il sentimento non è mutato: l’amore c’è, ma è difficile viverlo quando si è troppo indaffarati con la carriera. Carriera che, per entrambi, è molto importante e che sta vivendo dei momenti decisivi in questi mesi. “Ci siamo presi un pausa di riflessione. Attualmente siamo separati per via dei numerosi impegni di lavoro di tutti e due, anche se di base resta l’amore e il sentimento“, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello al settimanale Nuovo TV.

La vita privata di Mario Ermito: “Cerco di tutelare la privacy”

“La gente deve capire che esiste una vita reale, quella sui social network è una piccola parte di quotidianità che una persona condivide col pubblico. Io cerco di preservare molto la mia privacy”, ha aggiunto Ermito, che ha voluto così rispondere a chi lo accusa di mostrare poco su Instagram la sua love story con l’ex Miss Italia. “Il sentimento tra me e Francesca c’è ed è puro. E io cerco in tutti i modi di tutelarlo. Tutti e due viaggiamo molto per lavoro ed è anche per questo che la gente non ci vede insieme”, ha puntualizzato Mario. Che ha poi rivelato di avere con la fidanzata molti aspetti in comune. “Francesca è una versione di me al femminile. È una ragazza d’oro ed è dolcissima”, ha detto il 26enne.

Mario e Francesca: innamorati dopo una lunga amicizia

Mario Ermito e Francesca Testasecca hanno cominciato una relazione amorosa dopo un periodo d’amicizia. L’ex gieffino è rimasto subito colpito dalla modella ma quest’ultima ha preferito frequentare il ragazzo con calma, fino ad innamorarsene perdutamente. Riusciranno a recuperare il loro rapporto dopo questo periodo di stop?