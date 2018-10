Mario Ermito e Francesca Testasecca sono tornati insieme dopo una pausa di riflessione

Ritorno di fiamma tra Mario Ermito e Francesca Testasecca. L’attore e l’ex Miss Italia 2010 sono infatti tornati insieme. Come dimostrano gli scatti pubblicati su Dipiù, i due sono tornati a fare coppia fissa. I due sono stati infatti immortalati insieme dietro le quinte di Tale e quale show. Messa momentaneamente da parte la carriera d’attore, Mario si è lanciato con entusiasmo in una nuova avventura televisiva. L’attore pugliese in questo momento è infatti impegnato come concorrente nella trasmissione di Carlo Conti dove ha avuto modo di mostrare il suo poliedrico talento. Dopo aver recitato in fiction di successo come Il peccato e la vergogna 2, Non è stato mio figlio e L’onore e il rispetto 5, il 27enne attore sta mostrando di essere a perfetto agio nei panni di artisti come Luciano Ligabue, Alex Britti e Miguel Bosè sul palco dello show di Rai 1.

Mario Ermito non dimentica Francesca Testasecca: il ritorno di fiamma

A sostenere Mario Ermito in questa nuova avventura c’è la bella fidanzata Francesca Testasecca. L’ex Miss Italia, 27 anni, è infatti apparsa ad applaudirlo in prima fila durante le sue performance canore. Da qui l’intensificarsi di rumors relativi ad un presunto ritorno di fiamma. Insieme per quattro anni, l’attore e l’ex modella si erano lasciati la scorsa estate. Adesso tra i due sembra di nuovo tornato il sereno. Del resto Mario Ermito non ha mai fatto mistero dell’intenso sentimento che per anni lo ha tenuto saldamente legato a Francesca Testasecca:“Mi limito a dire che Francesca ha rappresentato tanto per me, la porterò per sempre nel mio cuore. I ricordi sono le uniche cose che possiamo custodire privatamente. Perciò preferisco tenerli per me“.

Mario Ermito e Francesca Testasecca innamorati a Tale e quale show

Mario Ermito e Francesca Testasecca sono stati legati da una relazione sentimentale durata ben quattro anni. La scorsa estate però i due hanno deciso di prendersi una pausa e si sono allontanati. Da allora non si erano più visti insieme. Ora però hanno ripreso a frequentarsi e hanno voluto mostrare a tutti il loro amore ritrovato. Le immagini apparse sul settimanale Dipiù mostrano i due insieme nello studio del varietà Tale e quale show di cui lui è concorrente. Negli scatti, l’attore e la conduttrice si mostrano di nuovo affiatati mentre si abbracciano sul palco durante una pausa pubblicitaria.