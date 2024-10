Maria in jeans e sneakers a Tu si que vales: marca e prezzo (folle)

Come ogni sabato, anche questa sera, 12 ottobre, è andata in onda la sfida tra Rai 1 e Canale 5, con i due colossi Ballando con le stelle e Tu si que vales. Da una parte, Milly Carlucci ha puntato sui “ballerini per una notte” Fabio Caressa e Benedetta Parodi per cercare di battere Maria De Filippi, che ha invece intrattenuto i telespettatori con le esibizioni dei talenti in gara. Sebbene le performance dei concorrenti abbiano come sempre divertito il pubblico a casa, a catturare maggiormente l’attenzione è stato l’outfit di Maria. Difatti, per la quarta puntata del talent show, la conduttrice ha scelto un look semplice e casual, indossando jeans e sneakers.

Maria ha messo da parte i suoi soliti tailleur eleganti e abiti da sera, optando per un stile decisamente più rilassato. In realtà, questa non è la prima volta che si mostra così in televisione. Difatti, nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici, ha conquistato il pubblico con un outfit vivace, caratterizzato da un maglione dai colori sgargianti e dal prezzo accessibile. Anche in quell’occasione, aveva completato il look con un paio di sneakers. Tuttavia, non è comune vedere la De Filippi in un look così casual durante una prima serata, motivo per il quale i telespettatori sono rimasti particolarmente sorpresi.

Sul palco di Tu si que vales, nella puntata di sabato 12 ottobre, ‘Queen Mary’ ha seguito la tendenza del total demin, sfoggiando un completo con pantaloni a zampa d’elefante e camicia di jeans, abbinati a una semplice t-shirt bianca con lo scollo a V. Per completare il look, ha scelto le sue amate sneakers, viste già nella prima puntata di quest’edizione del talent di Canale 5. Si tratta delle Run 55 di Louis Vuitton, il cui prezzo sul sito si aggira intorno ai 1000 euro. Tuttavia, bisogna sottolineare che non è chiaro quale sia esattamente il costo delle sneakers esatte indossate da Maria De Filippi.

Sui social, in tanti hanno apprezzato questa versione più informale di Maria, sia per il look casual che per la sua esibizione scatenata di “Ma non tutta la vita” durante l’imitazione dei Ricchi e Poveri.