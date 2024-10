Tu si que vales, Maria scatenata: social in delirio, “mai vista così”

Questa sera, sabato 12 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales. Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni hanno presentato i vari concorrenti, ciascuno desideroso di impressionare i giudici per guadagnarsi un posto in semifinale. Come sempre, non sono mancati momenti emozionanti e divertenti, ingredienti che rendono il programma uno dei più seguiti dal pubblico, riuscendo anche a superare in ascolti il suo principale rivale, Ballando con le Stelle. Ebbene, mentre su Rai 1 i vip affrontavano i severi pareri della giuria di Ballando, su Canale 5 è andata in scena una performance davvero indimenticabile.

A un certo punto della puntata, un concorrente si è presentato davanti a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli autoproclamandosi “l’imperatore del playback“. L’uomo, travestito da Freddy Mercury nel celebre videoclip di “I want to break free”, ha imitato il cantante in maniera esilarante. Dopodiché, ha invitato i giudici a cimentarsi in una sfida di playback: Gerry Scotti ha imitato Zucchero, la Littizzetto si è trasformata in Annalisa con la hit Mon Amour, mentre Sabrina Ferilli ha vestito i panni di Michael Jackson. Tuttavia, a stupire maggiormente i telespettatori è stata la De Filippi.

Rudy Zerbi e Maria De Filippi hanno deciso di imitare rispettivamente Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri. I due si sono immersi completamente nei loro ruoli, riproducendo alla perfezione l’iconica esibizione del gruppo al Festival di Sanremo con il brano “Ma non tutta la vita”, incluso il celebre fiocco visto sul palco dell’Ariston. La De Filippi è apparsa davvero irriconoscibile, indossando una parrucca nera per somigliare ad Angela e scatenandosi tra balli e mosse da diva, regalando un momento televisivo realmente memorabile.

Il video della performance è diventato rapidamente virale, scatenando una marea di commenti sui social. Gli utenti sono impazziti per Maria De Filippi, increduli nel vederla così sciolta e divertita. In tanti hanno apprezzato questa sua versione più “libera” e spontanea, che ha sorpreso e conquistato i telespettatori. Ad ogni modo, alla fine, i giudici hanno bocciato il concorrente, mettendo fine al suo percorso a Tu Si Que Vales.