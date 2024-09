Tu si que vales: Zerbi travolto dalle critiche e la parac*lata di Maria

Marcelito Pomoy, tenore filippino capace di mixare incredibilmente stili di canto differenti, ha convinto tutto il pubblico di Tu si que vales, strappando al ‘popolo’ del programma di Canale 5 un cento per centro di voti favorevoli, oltre a una lunga standing ovation. Unica persona a non aver gradito un granché la performance, considerandola non memorabile, è stato Rudy Zerbi. A onor del vero anche Maria De Filippi ha sposato i ragionamenti del discografico. Alla fine, però, con un tocco di scaltro ‘parac*lismo’ ha fatto un passo indietro rispetto alla sua posizione iniziale, schierandosi a favore del concorrente.

Dopo l’esibizione, il pubblico presente in studio ha tributato un applauso scrosciante a Marcelito. Ottenuto il cento per cento delle preferenze, è toccato alla giuria decidere, secondo una nota regola del programma, se mandare direttamente in finale o meno l’artista (si ricorda che per ottenere il pass per l’atto ultimo del talent show tutti i giurati devono esprimersi favorevolmente). Gerry Scotti si è subito alzato dopo essere stato stregato da Pomoy. Lo ha seguito Luciana Littizzetto. Poi è scattata la polemica.

“Mi dispiace rompere questo entusiasmo, credo che lui sia tecnicamente valido ma non possiamo valutare solo quello. Alla fine dico: io me la ascolterei a casa una cosa del genere? No, perché è una cosa fine a se stessa”, ha spiegato Zerbi. Nel frattempo il pubblico ha cominciato a mugugnare. “Sei niente male, ma non wow. Hai fatto vedere i muscoli, ma di artistico ci ho trovato poco”, ha chiosato il prof di Amici. “A te piacciono altri muscoli, quelli dei ballerini in mutande sul palco”, il ‘graffio’ di Scotti all’amico. Poi è intervenuta Maria che a sorpresa si è detta d’accordo con Zerbi.

La conduttrice, quando si è trattato di prendere una decisione definitiva, ha però fatto un passo indietro: “Non mi sono emozionata, però il mio parere è unico e personale. Poi non sono un ca**o di nessuno e se sono qua è anche per rappresentare il pubblico. Quindi se la giuria popolare ha dato il cento per cento di sì, io faccio un passo indietro e dico ok a Marcelito”. Zerbi ha seguito la De Filippi? Assolutamente no.

“Il discorso fatto da Maria non fa una piega, davvero. Però, visto che è così bravo, vi conquisterà con altre esibizioni”, ha concluso il discografico. Il suo voto sfavorevole non ha permesso al cantante di raggiugere la finale. Sui social sono piovute una marea di critiche su Zerbi. Gli attacchi nei confronti del giudice si sono sprecati, da “basta, cacciatelo”, a “il solito arrogante”, passando per “ridicolo, mandatelo via”, fino a “deve rimanere a casa”.