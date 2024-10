Amici 24, il maglione di Maria fa tendenza: marca e prezzo

La scorsa settimana è iniziata la 24esima edizione di Amici. Dopo settimane di attese e posticipazioni, le porte della Scuola più famosa d’Italia si sono finalmente riaperte. La nuova classe ha accolto inizialmente 16 allievi, diventati presto 15 dopo l’abbandono del ballerino Gabriele. Ancora una volta, alla guida del talent show c’è Maria De Filippi, che ha mostrato subito grande entusiasmo e disinvoltura con l’inizio della nuova stagione televisiva. A tal proposito, anche il suo look sembra rispecchiare questa sicurezza, con Maria che ha già osato un po’ nelle sue scelte di stile.

Com’è noto, Maria De Filippi è famosa per i suoi tailleur eleganti e dai colori scuri, che sono un punto fermo del suo stile televisivo. Nella prima puntata, ha infatti optato per un classico completo blu, in linea con il suo look abituale. Oggi, domenica 6 ottobre, ha però deciso di cambiare drasticamente, abbracciando colori decisamente più vivaci. Per il secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici, la conduttrice ha scelto un outfit casual e informale, con uno stile più rilassato e vicino ai telespettatori.

L’ingresso in studio di Maria ha subito catturato l’attenzione, grazie alla varietà di colori che spiccavano nel suo outfit, dominato dal giallo. In particolare, la conduttrice ha indossato un maglione con collo a V e una vivace stampa colorata, abbinato a un paio di jeans giallo acceso. A completare il look, non potevano mancare le sue sneaker sportive, un elemento distintivo dello stile di “Queen Mary”. Durante la seconda puntata della 24esima edizione del talent show, la De Filippi ha portato una vera e propria atmosfera autunnale con il suo jumper, che ha conquistato il mondo del web.

Difatti, sui social diversi utenti si sono interessati al capo e in numerosi si sono complimentati per il suo outfit. Ebbene, questo maglione di tendenza è del brand italiano “in bed with yOu”, noto per i suoi capi artigianali. Sul sito del brand, questo tipo di jumper autunnali ha un prezzo che varia tra gli 80 e i 100 euro. Anche se non è chiaro quanto costi esattamente quello indossato da Maria, sembra comunque essere accessibile per il pubblico a casa. A fine puntata, anche Giulia Stabile (in collegamento da Londra) si è complimentata con la conduttrice per il maglione. Al che, la De Filippi ha rivelato di averlo ricevuto in regalo.