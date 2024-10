Amici 24, Alessia perde 2 kg in pochi giorni: Maria gela Celentano

Oggi, domenica 6 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova stagione di Amici. Esattamente una settimana fa, si è formata la nuova classe comporta da 16 allievi, equamente divisi tra cantanti e ballerini. Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno gli appuntamenti del pomeridiano vedranno gare di canto e ballo, giudicate da noti esperti esterni. Maria De Filippi ha immediatamente annunciato che, a partire da questa puntata, gli ultimi classificati saranno messi in sfida, dando ufficialmente inizio alla competizione di Amici.

A distanza di una sola settimana dall’inizio di Amici 24, la Scuola ha già perso un allievo, dopo l’abbandono volontario del ballerino Gabriele. La De Filippi non ha menzionato il ritiro dell’ex allievo ed è andata direttamente avanti con la gara, dando il benvenuto ai primi giudici esterni di quest’edizione: Eleonora Abbagnato per il ballo e Gigi D’Alessio per il canto. La prima ad esibirsi è stata la ballerina di latino-americano Alessia, membro della squadra di Alessandra Celentano. Nonostante la giovane sia lontana dallo stile della Maestra, quest’ultima ha voluto darle una possibilità, notando subito qualcosa di speciale in lei.

La Celentano ha subito chiarito che ci sono diversi aspetti su cui lavorare, in particolare il fisico. Difatti, ha detto all’allieva che dovrà modellare il suo corpo e le ha offerto l’aiuto di specialisti. Dunque, nella puntata di domenica, 5 ottobre, Maria ha incalzato Alessandra chiedendole se le avesse già fatta incontrare con eventuali dietologi o nutrizionisti. “Certo, ho fatto tutto e già un po’ si vede”, ha risposto la coreografa. “Maria, ho già perso 2 chili e mezzo”, ha comunicato Alessia dando questa notizia con entusiasmo. Anche la Celentano si è dimostrata subito soddisfatta di questo risultato, che si è rivolta verso la conduttrice esclamando: “Vedi!”.

Tuttavia, Maria ha subito colto che il messaggio rischiava di essere sbagliato, dato che è passata solo una settimana dall’ingresso di Alessia nella Scuola e la perdita di peso deve essere graduale e fatta nel modo più giusto e sano possibile. “Due chili e mezzo? è un po’ troppo nel breve”, ha replicato Maria, facendo calare il gelo in studio. “Si è vero, ma infatti adesso sarà seguita molto bene, avrà tutto come si deve”, ha quindi chiarito la Celentano.

“Anche tu hai un regime? Perché ti serve. Se fai l’insegnante devi dare il buon esempio ed essere in forma”, ha detto Maria cercando di smorzare la situazione. Quando la Maestra ha poi precisato di non essere fuori forma, la conduttrice l’ha provocata rispondendo: “Insomma“.

Nonostante il tentativo di Maria di salvare la situazione, sui social si è accesa una forte polemica. Da tempo, il pubblico critica i commenti della Celentano sui fisici degli allievi, sebbene la prof continui a ribadire che si tratti solo di “standard di ballo”. Dunque, sul web si è scatenata una bufera contro il programma, dato che in tanti ritengono inappropriato parlare di chili persi in televisione davanti a milioni di spettatori. Insomma, una scena che si sarebbe potuta sicuramente evitare.

Boh, trovo un po’ eccessivo questo continuo riferimento al peso della ballerina (“è già migliorata, ha perso due chili in due giorni e mezzo”) considerato soprattutto che a occhio questa ragazza appaia totalmente normopeso#amici24 — GraceSomehow (@LaSambruna) October 6, 2024