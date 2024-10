Amici 24, Gabriele abbandona la Scuola: perché, reazioni e critiche

A meno di una settimana dall’inizio della 24esima edizione di Amici, è già arrivato il primo abbandono. Durante il daytime andato in onda oggi, venerdì 4 ottobre, il ballerino Gabriele ha deciso ufficialmente di lasciare la Scuola più famosa d’Italia. Ma, si proceda con ordine. Dopo il suo ingresso nel talent show, Gabriele ha ricevuto il suo primo compito da Alessandra Celentano. La Maestra gli ha assegnato una prova per farlo confrontare con stili diversi e migliorare la sua tecnica. Tuttavia, l’allievo è entrato subito in difficoltà, ammettendo di trovare la coreografia molto più complessa di quanto immaginasse, entrando così in una profonda crisi.

Nella puntata del pomeridiano andata in onda ieri, 3 ottobre, Gabriele si è poi fatto male ad un piede, saltando delle lezioni di ballo. Queste assenze hanno mandato su tutte le furie la sua insegnante, la new entry Deborah Lettieri, che gli ha fatto una dura ramanzina. Secondo la ballerina, Gabriele si sarebbe dovuto presentare comunque in sala, anche solo per apprendere nuove nozioni tramite le prove dei suoi compagni. Ebbene, nell’ultimo daytime, l’allievo si è aperto con i suoi compagni, confessando di voler abbandonare il programma. “Non credo di farcela. Fisicamente sto a terra, non sto sereno. Io me la voglio vivere bene, anche nelle difficoltà. Però capisco che qui deve essere tutto più veloce e rapido”, ha detto tra le lacrime.

Dopodiché, ha chiesto un confronto alla sua professoressa Deborah, comunicandole di star pensando di lasciare la Scuola:

Volevo chiederti scusa. Mi sento troppo oppresso, ho paura, io fisicamente sto ucciso, mi sento meno di tutti. Forse non è la cosa giusta, non è il mio percorso. Non vorrei essere una delusione, però pensando a me stesso io voglio vivere anche il difficile sereno. Forse sto dicendo una cosa che a dirla è troppo, che forse vorrei anche andarmene. Non è quello che vorrei, perché ho sognato questo da anni. Tutto questo, se già è così adesso, non m’immagino andando avanti. Da un lato, dico basta, io non voglio stare male, ho passato già un anno…

Gabriele ha un momento di crisi e si confida con la sua prof Deborah Lettieri, deciderà di lasciare la scuola di #Amici24? pic.twitter.com/GmriipNxqg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2024

A quel punto, Gabriele ha iniziato a piangere, trovando conforto nell’abbraccio di Deborah Lettieri. Ma, nonostante la prof abbia cercato d’incoraggiarlo, il ballerino ha preso una decisione irrevocabile. Dopo aver parlato con la madre al telefono, ha fatto le valigie e ha comunicato ai compagni del suo ritiro: “Sono stato fino ad ora a parlare con mia mamma e non ce la faccio. Scusate raga”.

L’abbandono di Gabriele ha sorpreso molti telespettatori, soprattutto considerando che il talent show è iniziato da meno di una settimana. Sui social sono piovute molte critiche sul ballerino, accusato di aver sprecato un’opportunità irripetibile e di aver tolto il posto a chi avrebbe avuto più voglia di mettersi in gioco. Tuttavia, c’è anche chi ha compreso e sostenuto la sua scelta, sottolineando l’importanza di non trascurare la salute fisica e mentale, e appoggiando la sua decisione di fare ciò che ritiene meglio per sé stesso.