Amici, Gabriele si fa male e salta le prove: reazione della maestra

Oggi pomeriggio è andata in onda la puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Uno dei protagonisti di quest’ultima è stato il ballerino Gabriele che si è beccato una bella ramanzina da parte della sua insegnante. L’allievo ha difatti saltato le prove previste per quel giorno a causa di un taglietto ad un piede, scatenando la reazione poco contenta della maestra Deborah Lettieri. Scopriamo meglio che cosa è accaduto e perché il ragazzo non è stato giustificato.

Gabriele si fa male ad un piede

La puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ha visto uno dei nuovi allievi, il ballerino Gabriele, al centro di una discussione con una delle insegnanti della scuola. Il ragazzo, difatti, prima dell’inizio delle lezioni ha iniziato a lamentare con alcune compagne un forte dolore ad un piede tanto da affermare di non farcela a sostenere le prove fissate per quel giorno. Nello specifico l’allievo ha affermato di essersi tagliato mentre danzava a causa della sua abitudine di ballare scalzo. Proprio per tale motivo il ballerino ha deciso di non partecipare alle lezioni del pomeriggio presentando una giustifica.

La ramanzina della maestra Deborah Lettieri

Già prima Gabriele aveva balzato la prova fissata alle 10.30 con un’altra allieva della scuola, Federica, per prepararsi ad una coreografia. Il ragazzo aveva difatti totalmente dimenticato di averla non presentandosi in sala all’orario previsto e scatenando la rabbia della sua compagna. Poco dopo ha ricevuto una seconda ramanzina anche da parte della sua insegnante Deborah Lettieri per aver saltato le lezioni del pomeriggio presentando una giustifica a causa del dolore al piede. La maestra, difatti, non ha voluto giustificarlo sottolineando come un ballerino dovrebbe presentarsi in sala anche con le stampelle nel caso in cui abbia preso degli impegni e abbia delle prove da fare. Se anche non poteva ballare, difatti, poteva ascoltare e lavorare di musicalità, di espressività o di memoria.

Inoltre la ballerina gli ha fatto notare come avesse saltato anche degli appuntamenti precedenti fissati per quella mattina. Gabriele aveva difatti altre prove per delle coreografie da imparare. A quel punto la risposta del ragazzo è stata che già le aveva imparate nei giorni precedenti. Le sue parole hanno scatenato ulteriormente la rabbia della maestra che gli ha precisato che le cose non s’imparano in una volta ma che ci vuole una pratica costante.