Amici 24, anticipazioni: primi allievi, ospiti, Stabile torna con riserva

Oggi, 26 settembre, si è finalmente registrata la prima puntata della 24esima edizione di Amici. L’inizio di questa nuova stagione del talent show è stato molto atteso, poiché il debutto è stato posticipato di diverse settimane. Finalmente, però, la data è arrivata: domenica, 29 settembre, il pubblico potrà conoscere i nuovi allievi della Scuola più famosa d’Italia. Anche quest’anno, la pagina esperta del programma, Amici News, ha svelato in anteprima i dettagli di ciò che si vedrà in puntata.

Amici 24, anticipazioni 1° puntata: ospiti e professori

Ovviamente, alla conduzione del talent show è tornata ancora una volta Maria De Filippi. Tra i professori, come anticipato, c’è stato un cambiamento. Per quanto riguarda il canto, sono stati confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. La cattedra di ballo ha visto invece una new entry: al fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, Maria ha presentato la nuova professoressa Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro.

Numerosi gli ospiti in studio, molti dei quali hanno consegnato le maglie ai nuovi allievi della Scuola:

Sarah Toscano: la vincitrice della scorsa edizione è entrata con la coppa e ha presentato il suo nuovo singolo “Tacchi fra le dita”

Mahmood: il cantante ha portato tre maglie in studio

Cristiano Malgioglio: il giudice del Serale ha consegnato sempre 3 maglie

Angelina Mango: l’artista ha cantato insieme ad Olly il loro nuovo brano “Per due come noi” e ha consegnato una maglia

Francesca Fagnani

Ilenia Pastorelli

Marco Bocci

Amici 24, anticipazioni di domenica 29 settembre: i nuovi allievi

Nel corso della puntata, è stata formata la nuova classe di Amici. Tra i 26 artisti che si sono esibiti, i professori ne hanno ammessi 16: 8 cantanti e 8 ballerini. Ecco chi sono i primi allievi della nuova edizione:

Diego Lazzari : cantante entrato come allievo di Rudy. Il cantante è già molto noto sui social. Difatti, ha quasi un milione di follower su Instagram ed è una personalità celebre su TikTok, dove ha all’attivo diversi singoli virali, che hanno spopolato anche su Spotify. Inoltre, in passato è stato fidanzato con l’influencer Elisa Maino, ora legata al rapper Bresh

: cantante entrato come allievo di Rudy. Il cantante è già molto noto sui social. Difatti, ha quasi un milione di follower su Instagram ed è una personalità celebre su TikTok, dove ha all’attivo diversi singoli virali, che hanno spopolato anche su Spotify. Inoltre, in passato è stato fidanzato con l’influencer Elisa Maino, ora legata al rapper Bresh Luk3 : cantante voluto sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini e attualmente è in bilico tra le due. Anche lui ha un grande seguito su TikTok

: cantante voluto sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini e attualmente è in bilico tra le due. Anche lui ha un grande seguito su TikTok Alessia : ballerina latino-americana entrata nella squadra di Alessandra Celentano. Inizialmente, Emanuel Lo aveva abbassato la leva, ma l’allieva è stata salvata dalla Maestra che è stata convinta dal suo Cha cha cha

: ballerina latino-americana entrata nella squadra di Alessandra Celentano. Inizialmente, Emanuel Lo aveva abbassato la leva, ma l’allieva è stata salvata dalla Maestra che è stata convinta dal suo Cha cha cha Gabriele : ballerino entrato come allievo di Deborah Lettieri. Anche in questo caso, Emanuel Lo aveva abbassato la leva, ma la nuova professoressa l’ha rialzata. Nonostante ciò, la musica non è tornata e lui ha continuato a ballare senza una base

: ballerino entrato come allievo di Deborah Lettieri. Anche in questo caso, Emanuel Lo aveva abbassato la leva, ma la nuova professoressa l’ha rialzata. Nonostante ciò, la musica non è tornata e lui ha continuato a ballare senza una base TrigNo : cantante voluto da Anna Pettinelli, alla quale ha regalato un anello dopo la consegna della maglia

: cantante voluto da Anna Pettinelli, alla quale ha regalato un anello dopo la consegna della maglia Sienna : ballerina australiana entrata nella squadra di Emanuel Lo

: ballerina australiana entrata nella squadra di Emanuel Lo Niccolò : cantante preso da Anna Pettinelli, inizialmente fermato da Rudy Zerbi

: cantante preso da Anna Pettinelli, inizialmente fermato da Rudy Zerbi Vybes : cantante entrato come allievo di Rudy Zerbi, al quale la Pettinelli aveva abbassato la leva

: cantante entrato come allievo di Rudy Zerbi, al quale la Pettinelli aveva abbassato la leva Alessio : ballerino voluto da Emanuel Lo

: ballerino voluto da Emanuel Lo Daniele : ballerino preso da Alessandra Celentano

: ballerino preso da Alessandra Celentano Teodora : ballerina allieva di Deborah Lettieri

: ballerina allieva di Deborah Lettieri Chiara : ballerina entrata come allieva della Celentano, alla quale Emanuel aveva inizialmente abbassato la leva

: ballerina entrata come allieva della Celentano, alla quale Emanuel aveva inizialmente abbassato la leva Ilan : cantante voluto sia da Zerbi che dalla Pettinelli, attualmente in bilico tra i due. Il padre di Ilan è Gabriele Muccino

: cantante voluto sia da Zerbi che dalla Pettinelli, attualmente in bilico tra i due. Il padre di Ilan è Gabriele Muccino Senza Cri: cantante, in bilico tra la Cuccarini e la Pettinelli

cantante, in bilico tra la Cuccarini e la Pettinelli Alena : cantante presa da Zerbi, inizialmente bloccata da Anna Pettinelli

: cantante presa da Zerbi, inizialmente bloccata da Anna Pettinelli Rebecca: ballerina salvata da Deborah dopo il blocco di Alessandra Celentano

Dunque, per ora, la classe della Scuola di Amici si presenta in questo modo: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri hanno 3 allievi; Emanuel ha 2 ballerini; Zerbi ha tre cantanti certi e uno in forse; Anna Pettinelli ha 2 cantanti sicuri e 2 in bilico; mentre Lorella è ancora in attesa di risposte da 2 allievi.

