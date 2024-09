Giulia Stabile lascia Amici: il dettaglio sospetto e dove andrà

Uno dei volti più celebri e apprezzati di Amici potrebbe non fare parte della prossima stagione del talent show. Si tratta di Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione e ballerina professionista da tre anni. Un dettaglio emerso sul profilo Instagram della giovane romana ha destato preoccupazione tra i suoi fan, alimentando l’ipotesi che possa aver deciso di prendersi una pausa dal programma grazie al quale ha raggiunto la notorietà.

Difatti, se in precedenza nella biografia del suo profilo Instagram compariva solo “Roma” per indicare la città in cui vive, ora ha aggiunto una freccia accanto e scritto “Londra“. Da lì, in tanti hanno dedotto che la Stabile potrebbe aver deciso di trasferirsi nel Regno Unito per dedicarsi a nuovi progetti.

In effetti, nell’ultimo anno, Giulia si è recata spesso a Londra, condividendo sui social prove e coreografie realizzate proprio lì, senza però mai rivelare i motivi dei suoi frequenti viaggi nella capitale britannica. Recentemente, dopo aver modificato la biografia del suo profilo Instagram, è tornata a Londra, annunciando attraverso le sue storie di essere arrivata nel Regno Unito. Dunque, un trasferimento imminente implicherebbe l’assenza della Stabile dal corpo di ballo dei professionisti di Amici, almeno per quanto riguarda la fase pomeridiana.

Va detto che sarebbe sicuramente una perdita importante per il programma e per la stessa Maria De Filippi, che in questi anni ha sempre mostrato un particolare affetto per la ballerina. Inoltre, Giulia è anche la conduttrice di un altro programma di Maria, ovvero Tu si que vales, la cui prima puntata andrà in onda sabato, 21 settembre, su Canale 5. Ebbene, la 22enne ha già registrato diverse puntate dello show, dando quindi per scontato la sua partecipazione nella nuova edizione.

Proprio quest’informazione ha dato origine alla teoria che la ballerina potrebbe fare avanti e indietro tra Roma e Londra, continuando così a partecipare sia ad Amici che a Tu si que vales, mentre prosegue con i suoi progetti in Inghilterra. In ogni caso, il fatto che Giulia abbia deciso di cambiare la sua biografia su Instagram lascia pensare che volesse far sapere lei stessa di questo grande cambiamento nella sua vita. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Giulia Stabile lascerà davvero Amici di Maria De Filippi.