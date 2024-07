“Ecco le più belle di Amici”: bufera per la risposta di Giulia Stabile

Nuova polemica per Giulia Stabile. Negli ultimi mesi, la ballerina sembra essere sempre coinvolta in dispute social. Solo alcune settimane fa, era stata aspramente criticata dai fan di Amici per essersi intromessa nel gossip che ha coinvolto due allievi dell’ultima edizione del talent show, ovvero Sarah Toscano e Holden. Senza essere consultata, la Stabile aveva smentito la notizia, tanto da far sospettare che, in realtà, fosse lei ad avere un flirt con il cantautore. Da lì, ha iniziato a bloccare a raffica su Twitter diversi utenti, nonché sue ex fan. A detta di alcuni, Giulia sarebbe troppo legata alle dinamiche del programma, pur non essendo più un’allieva da ormai 3 anni.

A tal proposito, nelle ultime ore è scoppiata un’altra bufera proprio relativa a Giulia e ad altre ex allieve di Amici. Ma cosa è successo esattamente? Su TikTok è diventato virale un trend in cui si confronta la bellezza di varie ragazze famose, spesso protagoniste dello stesso film, serie TV o programma televisivo. Ovviamente, non poteva mancare un video dedicato alle ex allieve di una delle trasmissioni più note della televisione italiana, ovvero Amici.

Giulia Stabile nel mirino dei fan di Amici: ecco perché

“Siamo noi le ragazze più belle di Amici”, si legge in un collage di foto che include alcune protagoniste di Amici come Enula (Amici 20), Sofia Cagnetti (Amici 23), Rita Pompili (Amici 22) e Maddalena Svevi (Amici 22). Tuttavia, subito dopo appare un altro collage con altre ex allieve, considerate dal trend come le vere ‘più belle’: Angelina Mango (Amici 22), Isobel Kinnear (Amici 22), Marisol Castellanos (Amici 23) e Giulia Stabile (Amici 20).

Insomma, un trend decisamente poco carino ed elegante, che è stato sommerso da critiche dai fan di Amici. Nonostante ciò, Giulia Stabile, dopo aver visto il video, ha deciso comunque di lasciare un commento. “Prima e ultima volta che verrò inserita in questi video ahaha vvb. Però tutte le altre passate lì dentro sono stupende”, ha scritto. Invece di condannare e prendere le distanze da queste ‘classifiche‘, sembra quasi averle apprezzate, come dimostrato dal suo commento ‘vi voglio bene’.

I complimenti finali alle altre ragazze non sono stati sufficienti per evitarle le critiche, tanto che sui social è scoppiata una vera e propria bufera contro di lei. Secondo molti utenti, la risposta di Giulia è stata imbarazzante e fuori luogo, poiché non si dovrebbero incoraggiare trend di questo tipo. Al momento, la ballerina non ha risposto alla polemica, ma chissà se in futuro vorrà chiarire la questione e spiegare le reali intenzioni dietro il suo commento.