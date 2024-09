Amici 24, Giulia Stabile presente da Londra: quando torna nel talent

La Scuola più famosa d’Italia ha finalmente riaperto le porte, accogliendo i primi talenti della 24esima edizione di Amici. Oggi, domenica 29 settembre, è andato in onda su Canale 5 il primo appuntamento con la nuova stagione del talent show, guidato ancora una volta da Maria De Filippi. Durante la puntata, Maria ha presentato la nuova professoressa, la ballerina Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro. Quest’ultimo è stato infatti costretto a lasciare (a malincuore) la cattedra di ballo dopo ben tre anni.

Nel corso della trasmissione, sono stati ammessi ben 16 allievi: 8 cantanti e 8 ballerini. Per la consegna delle maglie, la De Filippi ha chiamato diversi ospiti: Mahmood, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango, Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci. Alla fine, è arrivato il consueto spazio pubblicitario, con Marlù presentato dalla ballerina professionista Isobel (al posto di Giulia Pauselli) e Oreo sponsorizzato da Giulia Stabile. Tuttavia, la vincitrice di Amici 20 non era presente in studio, bensì si è collegata direttamente da Londra.

Giulia Stabile in collegamento da Londra: i “figli e figliastri” di Maria

Nell’ultimo periodo, infatti, Giulia sembra essersi stabilizzata nella capitale inglese, addirittura cambiando la sua biografia di Instagram aggiungendo “Londra” accanto a “Roma” per indicare la sua residenza. Non è chiaro cosa stia facendo esattamente la Stabile nel Regno Unito, ma sembra che non sia coinvolta in un nuovo progetto lavorativo, bensì stia semplicemente dedicandosi ad approfondire i suoi studi. Sui suoi social, ha condiviso video di alcune coreografie, menzionando i suoi nuovi insegnati. Una volta appresa questa notizia, in tanti avevano dato per scontato che la giovane italo-catalana avrebbe abbandonato Amici. Tuttavia, Maria ha trovato il modo di farla partecipare comunque al talent show.

Difatti, Giulia è intervenuta in collegamento da Londra. Con la sua riconoscibile risata, la ballerina ha raccontato a Maria delle sue avventure a Londra, tra classi di ballo e difficili tentativi di parlare in inglese. Nonostante sia apparsa in puntata, la conduttrice non ha fatto menzione del suo ritorno nel talent show. Dunque, ad oggi non è ancora chiaro se la Stabile tornerà come ballerina professionista di Amici o se, invece, si limiterà solamente ai ‘momenti sponsor’. Ad ogni modo, la scelta di farla partecipare in collegamento è stata criticata dagli utenti social, vedendola come l’ennesima dimostrazione del favoritismo che Maria continuerebbe a mostrare verso Giulia.