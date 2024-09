Amici 24, Maria sfotte la ‘castità’ della Celentano: è bufera sul web

Dopo settimane di attesa, oggi, domenica 29 settembre, ha finalmente avuto inizio la 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nell’ultimo mese, infatti, la prima puntata del talent show è stata rimandata più volte, per dare spazio alle soap opera di Canale 5. Alla fine, però, giovedì, 26 settembre, è stato finalmente registrato il primo appuntamento della fase pomeridiana del programma. Ovviamente, alla conduzione è tornata ancora una volta Maria De Filippi. Tra i professori, invece, c’è una grande novità: al posto di Raimondo Todaro, è arrivata Deborah Lettieri, ballerina nota per essere l’unica danzatrice italiana del prestigioso locale parigino “Crazy Horse”.

Inoltre, nella prima puntata, Maria De Filippi ha accolto diversi ospiti per consegnare le maglie ai nuovi allievi. La prima a fare il suo ingresso in studio è stata Sarah Toscano, che ha portato con sé la coppa vinta pochi mesi fa. Dopodiché, sono arrivati celebrità del calibro di Mahmood, Cristiano Malgioglio, Ilenia Pastorelli, Marco Bocci, Angelina Mango e Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico e anche dagli aspiranti allievi, che non si aspettavano di vederla nel talent show.

Maria De Filippi travolta dalle critiche: ecco cos’è successo

A quel punto, la De Filippi ha colto l’occasione per ricordare l’intervista che Alessandra Celentano rilasciò a Francesca Fagnani nel novembre del 2022, quando fu ospite a Belve. Prima di mostrare la clip, Maria ha avvisato Alessia, la nuova allieva di latino-americano della Maestra, dicendole che dal video avrebbe capito il motivo per cui Celentano è spesso nervosa con i suoi allievi. Nella clip, infatti, si vede l’ex ballerina confessare alla Fagnani di essere casta da circa 13 anni, dalla fine del matrimonio con il suo ex marito Angelo Trementozzi, e di non aver avuto nessun tipo di esperienza da allora. Tra le risate del pubblico, Maria ha scherzato dicendo che forse proprio questa potrebbe essere la causa del nervosismo della Maestra.

A distanza di due anni, la Fagnani le ha poi chiesto se fosse cambiato qualcosa. “Siamo a 15 suonati, adesso ho preso la decisione che è ora di finirla”, ha risposto la Celentano, che ha anche precisato di non aver mai preso un ‘due di picche’. Dopo questa scena, su X si è scatenata una forte polemica. In tanti hanno criticato Maria De Filippi, ritenendo che nel 2024 sia anacronistico fare battute così banali sulla sessualità femminile in televisione. D’altro canti, alcuni l’hanno difesa, sottolineando il rapporto di grande complicità tra la conduttrice e la Maestra, che consente loro di scherzare in modo più disinvolto.

quando la sessualità delle donne smetterà di essere un argomento su cui ridere, scherzare e fare battutine FORSE FORSE cambierà qualcosa.

porca troia che schifo.#amici24 — giulia (@stracci2atella) September 29, 2024