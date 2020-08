Maria De Filippi e Sabrina Ferilli insieme, nuovo programma Canale 5?

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi insieme sono inarrestabili. Le loro collaborazioni sono sempre apprezzatissime dal pubblico a casa, che vedranno le due amiche sia in una serata speciale della Rai dedicata alla violenza sulle donne sia in un inedito programma di Canale 5. Che però non è stato al momento confermato al cento per cento da Mediaset. Non è improbabile, comunque, rivederle insieme molto presto, visto che la De Filippi ha sempre spiegato di avere un’incredibile stima nei confronti dell’amica, con la quale è riuscita a rendersi protagonista di alcuni sketch esilaranti a House Party, ad Amici e a Tu si que vales. E ce ne saranno altri. In quella probabile trasmissione che potrebbe spuntare nei palinsesti di Canale 5 del 2021; una trasmissione a cui in particolar modo la Ferilli starebbe pensando da tempo, con la quale poter coinvolgere totalmente Maria De Filippi. Che sicuramente non si tirerà indietro. L’attrice si è sempre resa disponibile a ogni proposta della conduttrice e potrebbe esser arrivato il momento di “ricambiare il favore”.

Programma Mediaset con Sabrina Ferilli e Maria De Filippi? Le ultimissime

Si è parlato largamente dello speciale sulla lotta contro la violenza di genere, in onda su Rai 1, che verrà condotto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, e ora anche di questa trasmissione che potrebbe veder protagoniste le due amiche. Vero Settimanale ha spiegato che potrebbe veder la luce nel 2021 e che la Ferilli si starebbe impegnando molto per realizzarlo, curandolo nei minimi dettagli. Niente di davvero complicato, visto che sarà dedicato alle carriere dell’attrice e della conduttrice, ma non mancheranno nemmeno quei momenti divertenti apprezzati dai telespettatori. La rivista ha così scritto: “Potrebbe trattarsi, a sorpresa, di un varietà dedicato ai loro fortunati percorsi professionali”.

Maria De Filippi news: rivelazioni su Costanzo e De Lellis

Recentemente Maria De Filippi si era pronunciata sul suo programma preferito… che non fa parte di Mediaset! Ha rivelato che è una trasmissione Rai che riesce sempre a catturare la sua attenzione e quella del marito Maurizio Costanzo. La conduttrice ha deciso anche di dire qualcosa di più sul successo di Giulia De Lellis, l’influcer che sta facendo chiacchierare nelle ultime ore a per una serie di strani movimenti con Andrea Damante.