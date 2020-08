Maria De Filippi e Costanzo: qual è il programma tv preferito della coppia

Maria De Filippi ha svelato qual è il programma televisivo preferito del marito Maurizio Costanzo. Per il giornalista un appuntamento imperdibile ogni settimana. Un appuntamento che condivide con la moglie conduttrice e, a sorpresa, non si tratta di un format Mediaset. Maurizio e Maria, come ammesso dalla De Filippi, vanno pazzi per Chi l’ha visto? storico format di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli. Ogni mercoledì sera Maurizio è incollato alla tv per seguire gli avvincenti casi proposti dalla trasmissione: un vero e proprio rituale che condivide con la De Filippi, grande appassionata del piccolo schermo al di là del suo lavoro da presentatrice.

Maria De Filippi e la confessione su Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli

“Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto”, ha dichiarato Maria De Filippi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. “Chi l’ha visto? è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità”, ha aggiunto il volto Mediaset. Ironia della sorte solo qualche anno fa la De Filippi era in lizza per condurre Chi l’ha visto?, oggi trasmissione così amata dal marito giornalista e conduttore.

Maria De Filippi in lizza per condurre Chi l’ha visto? su Rai Tre

In una intervista del 2015 al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha rivelato che negli anni Novanta era in lizza per condurre Chi l’ha visto?. Più precisamente nel 1993 è stata contattata dai dirigenti Rai per condurre il programma ma alla fine ha scelto la carriera a Mediaset. Carriera che è stata a dir poco sfavillante, visto che oggi la De Filippi è considerata una delle regine della televisione italiana. Federica Sciarelli presenta Chi l’ha visto dal 2004. In precedenza il format (in onda dal 1989) è stato condotto da: Paolo Guzzanti, Donatella Raffai, Luigi Di Majo, Alessandra Graziottin, Giovanna Milella, Marcella De Palma, Fiore De Rienzo, Tiziana Panella, Pino Rinaldi, Filomena Rorro, Daniela Poggi.

Federica Sciarelli resta alla guida di Chi l’ha visto? 2020/2021

Qualche mese fa si era parlato di un addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, che conduce da ben sedici anni. La bionda giornalista ha però prontamente smentito, assicurando che tornerà al timone del programma di Rai Tre anche nella stagione televisiva 2020/2021. La nuova edizione ripartirà il prossimo mercoledì 9 settembre.